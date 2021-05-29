Herkesi Kayseri’ye davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) geleneksel toplantısı Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’da bu hafta konuk Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy olacak. Başkan Gülsoy önce Kayseri’ye ilişkin bilgiler verecek ardından da ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayacak.

Alanında Türkiye'nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oldu.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ‘'EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını gerçekleştiriyor.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı 29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Konuk Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy olacak.

EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten toplantıya katılmanın mümkün olduğunu bildirdi:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87337791593?pwd=SCtWREVudElWUmphV0RUVVVLdkM5UT09

Meeting ID: 891 9944 8769 - Passcode: 669672