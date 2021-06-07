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Herkesin katılımına açık

Bilim çevreleri ile iş dünyası arasındaki işbirliğini daha etkin hale getirmeye katkı için planlanan Akademide Girişimcilik Zirvesi’nin açılışını SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Çamsarı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle yapacak.

Herkesin katılımına açık
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Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ve KanalEkonomi Kurucu Başkanı Celal Toprak’ın birlikte organize ettikleri çok sayıda kurum ve kuruluşun destek verdiği Akademide Girişimcilik Zirvesi bir çok ilke imza atılacak.

Bilim çevreleri ile iş dünyası arasındaki işbirliğini daha etkin hale getirmeye katkı için planlanan Akademide Girişimcilik Zirvesi’nin açılışını SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Çamsarı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle yapacak.

Türkiye’nin 7 bölgesinde bulunan 9 farklı üniversiteden, girişimcilik alanında uzman başarılı girişimci akademisyenlerin katılacağı üç önemli oturum yapılacak. Bu otururumların sonunda iş dünyasından bir isim başarıya giden yolu anlatacak.

24 Haziran Perşembe günü saat 13.00 ile 17.30 arasında gerçekleştirilecek Zirve interaktif yapılacak ve katılımcıların soru ve katkılarına açık olacak. Online Zirve aşağıdaki linkten izlenebilecek.

Meeting ID: 980 6968 9810 - Passcode: 762101

Bilgi için:

Telefon: 0 (324) 361 00 01 /32259-61 E-mail: girisimlimani@mersin.edu.tr

Telefon: 0 (532) 666 11 36 E-mail: demet@kanalekonomi.com

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