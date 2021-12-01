Herşey değişti inovasyon patlaması geliyor

2022 tahminlerini açıklamaya başlayan Citrix’e göre, önceden planlanmayan büyük evden çalışma deneyi, iş gücü stratejilerine, çalışma modellerine ve iş modellerine dair düşünce yapısını onlarca yıl ileriye taşıdı. Ve bu nedenle çok büyük bir inovasyon patlamasıyla karşı karşıya kalmak üzereyiz.

Günümüzün iş dünyasında, gelecek yıl bir yana önümüzdeki beş dakika içinde bile ne olacağını bile tahmin etmek zor. Ama kesin olan bir şey var: Çalışma şekli sonsuza kadar değişti ve bundan geri dönüş yok. Son bir yıl içinde uzaktan çalışmaya olanak sağlanması için yapılan önceden planlanmamış yatırımlar, engelleri ortadan kaldırdı ve önümüzdeki yıl daha önce benzeri görülmemiş düzeylerde inovasyona ve büyümeye olanak sağlayacak yeni çalışma biçimlerinin önünü açtı.

Citrix Stratejiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Tim Minahan, 2022’ye dair iş dünyası ve çalışma biçimleriyle ilgili öngörülerini açıkladı.

2022’de İnovasyon Başrolü Oynayacak

İnovasyonun ihtiyaçtan doğduğu söylenir. Salgın başladığında, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için yeni yollar bulması gerekti. Ve onlarca yıla bedel ilerlemeler kaydettiler, yalnızca dahili çalışma biçimlerinde değil, aynı zamanda müşterilerle etkileşim kurma biçimlerinde de yenilikler yaptılar. Ayakta kalabilmek için işletmelerini dijitalleştirmek üzere kullandıkları teknolojiler, yeni yılda ve sonrasında başarılı olmalarına olanak sağlayacak yeni iş modellerine — tele-tıptan sanal eğitime ve üst evrene kadar — kapı açtı.

Örneğin, COVID krizi sırasında Mass Brigham General'ın aylık sanal ziyaret sayısı 9.000'den 250.000'in üzerine çıktı ve Mart ayında 1 milyon sınırını aştı.

Sydney Üniversitesi, uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucunda 14.000'den fazla öğrencinin Çin'den Avustralya'ya seyahat edememesi nedeniyle sanal eğitime geçti ve erişimini ve yeni kayıt sayısını çok büyük ölçüde artırmasına olanak sağlayan yepyeni bir kanalı devreye almış oldu.

Ve büyümenin sürdürülmesi için her şey hazır. Hiper İnovasyon Çağı başlıklı araştırmaya göre, son bir yılda yeni teknolojiye ve esnek çalışma modellerine yapılan yatırımlar, farklı endüstriler çapında 678 milyar dolarlık gelir artışı sağladı. Ve dünyanın her yanındaki iş liderlerinin %69'u, bu büyümeyi sürdürmek için gelecek 12 ayda ARGE yatırımlarını artıracaklarını belirtiyor.

Kuruluşlar Daha da Sanal Hale Gelecek

Uzaktan çalışmanın zoraki bir deney olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama çalışanlar uyum sağladı ve araştırma, çalışanların %90'ının bundan sonra zaman zaman da olsa uzaktan çalışmaya devam etmek istediğini gösteriyor. 2022'de bu dilekleri gerçekleşecek. Başlangıçta buna şüpheyle yaklaşan iş liderleri artık esnek çalışmanın çalışan bağlılığından ve üretkenliğinden iş-yaşam dengesine ve zihin sağlığına, yeteneğin işe alınmasından ve elde tutulmasından işletim maliyetlerine ve çevreye kadar her şey üzerinde olumlu etki yaratabileceğini kabul ediyor. Bu modeli benimseyecekler ve çalışanların nerede oldukları fark etmeksizin yaratmalarına ve inovasyon gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak araçlara ve süreçlere yatırım yapacaklar.

Amaca Yönelik Oluşturulmuş Dijital Çalışma Alanı Yeni Ofis Haline Gelecek

İster evde, ister ofiste, yolda ya da bunların arasındaki herhangi bir yerde olsunlar, çalışanların tutarlı ve şeffaf bir biçimde güvenle etkileşim kurabilmesi ve iş birliği yapabilmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl, şirketler fiziksel ofisin rolünü yeniden tanımlayacak ve çalışanların işlerini verimli ve etkili bir biçimde yapmak ve meslektaşlarıyla, iş ortaklarıyla ve müşterilerle herhangi bir cihaz, çalışma kanalı veya lokasyon çapında iş birliği yapmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara güvenli ve güvenilir biçimde erişebilecekleri, amaca yönelik olarak oluşturulmuş dijital çalışma alanları tasarlayacaklar. Ayrıca, onları hiçbir çalışanın bulunduğu yer nedeniyle dezavantajlı olmayacağı eşitlikçi çalışma yöntemlerini teşvik eden politikalarla destekleyecekler.

Sosyal Sözleşme Yeniden Yazılacak

İşlerinden ayrılan çalışanların sayısı rekor düzeylere ulaştı ve bu da özellikle bulut, güvenlik, yapay zekâ ve analitik gibi ticaretin modernize edilmesi ve dijitalleştirilmesi bakımından ihtiyaç duyulan popüler beceriler için mevcut yetenek açığını daha da artırıyor. Şirketler, rüzgârı tersine çevirmek için çalışanlara sundukları değeri yeniden değerlendirecek ve insanlara istediklerini verecek: esnek çalışma modelleri ve işletmeye katkı sağlamak, kariyerlerinde ilerlemek ve kendi belirledikleri koşullarda çalışmak için eşit fırsatlar. Şirketler, çalışanların nerede ve nasıl çalışacağını zorunluluk haline getirmek yerine yapmaları gereken iş doğrultusunda alacakları karara güvenecek. İş birliği yapmaları ya da müşterilerle ve iş ortaklarıyla bir araya gelmeleri gerekiyorsa ofise gitmeyi tercih edebilirler. Bireysel çalışmalarına odaklanmak için sessizlik istiyorlarsa, evden çalışmayı seçebilirler. Her şekilde, ortak bir dijital çalışma alanı aracılığıyla tutarlı ve adil bir deneyim yaşayacaklar.

Yeni Bir İş Sınıfı Ortaya Çıkacak

Tarih kendini sık sık tekrar eder. 2009'da, çok sayıda bilgi çalışanı kurumsal işlerini bırakarak danışmanlık yapmaya ve serbest çalışmaya başladı ve "kısa süreli çalışma ekonomisi" adı verilen şey ortaya çıktı. Bunu yapma nedenlerinin çoğu, günümüzde çalışanların işlerinden ayrılmalarına yol açan nedenlerle aynıydı. Tercih ettikleri müşteriler için istedikleri işi, bunu en iyi şekilde yapabilecekleri yerde ve biçimde yapmalarına olanak sağlayacak esnek düzenlemeler istiyorlardı. Şirketler, bu becerikli adaylardan bazılarını yeniden cezbetmek ve adaylar için verilen acımasız mücadelede bir avantaj elde etmek için serbest, sözleşmeli ve geçici çalışanların arzu ettikleri esneklikle bağımsızlığı ve salgın uzadıkça giderek daha çekici hale gelen istikrarı sağlayacak yeni bir "avantajlı geçici çalışma" sınıfı yaratmak üzere hibrit çalışma modellerinden ve dijital teknolojilerden yararlanacak.

Geleceğin çalışma biçiminin temelleri atıldı. Ve buna yön verecek hibrit modelleri ve teknolojiyi benimseyen ve daha ileriye taşıyan şirketler, işletmelerini geleceğe taşıyacak esnek, çevik ve güçlü iş gücünü oluşturabilecek.