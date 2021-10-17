Herşey gelecek için diye yola çıktılar

Dünyanın lider güzellik şirketleri L’Oréal Grup, global ölçekteki ilk kurumsal iletişim kampanyasını başlatıyor. Grup, “Var Oluş Amacımız” kampanyasıyla “Dünyayı Harekete Geçiren Güzelliği Yaratmak” vizyonunu tüm dünyayla paylaşıyor.

L’Oréal Grup’un dünya çapında başlattığı yeni var oluş amacı kampanyası; şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, kadınların güçlendirilmesi, Tekno-Güzellik, yeşil bilimler, geri dönüşüm ve ambalajlama, iklim değişikliği, biyo-çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve hayvan testlerine karşı bir dünya, gibi alanlarda uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaların altını güçlü bir şekilde doldurarak, tek bir mesaj altında topluyor: Dünyayı Harekete Geçiren Güzelliği Yaratmak!

110 yılı aşkın süredir toplumsal fayda adına faaliyetlerde bulunan L’Oréal Grup, “Var Oluş Amacı” kampanyasında hedefleri kadar köklü geçmişinden da yararlanıyor. Grup’un karar ve eylemlerine yönelik bir rehber niteliği taşıyan “Var Oluş Amacı” şeffaf, kapsayıcı, cömert, sorumlu, hem insanlar hem de dünyaya katkı sunan güzellik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Doğanın en büyük güç olduğuna inanan L'Oréal Grup, güzelliğin geleceği ve iklim değişikliğiyle mücadele anlamında fark yaratan çalışmalar yapıyor.

“Gelecek için L’Oréal”

L’Oréal Grup, cesur ve iddialı 2030 hedeflerini kapsayan global sürdürülebilirlik programı “Gelecek için L’Oréal” ile dünyanın sınırlı kaynaklarına ve toplumların içinde olduğu koşullara saygılı, yeni nesil bir değişim modeli yaratmayı amaçlıyor. “Bilim Odaklı Hedefler” girişimiyle desteklenen, iklim değişimi ile mücadele etmek üzere yeni ve ölçülebilir 2030 hedeflerini belirleyen program, Biyo-Çeşitliliğin Korunması, Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kaynakların Döngüsel Olarak Kullanımı olmak üzere 3 farklı çevre sorununa yönelik hedefler ortaya koyuyor:

2025’e kadar dünyadaki tüm L’Oréal Grup tesisleri, %100 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi ile karbon nötr olacak.

2030’a kadar L’Oréal Grup’un ürün ambalajlarında kullandığı plastiklerin %100’ü geri dönüştürülmüş veya biyolojik kaynaklı olacak.

2030’a kadar L’Oréal Grup, tüm sera gazı emisyonlarını 2016’ya oranla nihai ürün bazında %50 azaltacak.

L’Oréal Grup, COVID-19 pandemisi ile mücadele adına dünya çapında bir çevresel ve sosyal dayanışma programı başlatmış, çevreyi korumak ve kadınları desteklemek için 150 Milyon € fon ayırdığını duyurmuştu. Önemli çevresel sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları almak, zarar gören doğal deniz ve orman eko-sistemlerini kurtarmak üzere 100 Milyon € kaynak ayıran Grup, zor şartlardaki kadınlara destek sağlamak için de 50 Milyon € kaynak sağladı.

Ürünlerin çevresel ve sosyal etkileri, tüketicilerle paylaşılıyor

1,5 milyon tüketicisinin daha sürdürülebilir seçimler yapmalarını sağlamak ve onları bilinçlendirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren L’Oréal Grup, ürünlerinde kullanmak üzere “Çevresel ve Sosyal Etki Etiketleme Sistemi” geliştirdi. Bu yenilikçi sistem ile ürünlerin çevresel ve sosyal etkileri, A’dan E’ye uzanan bir skala ile şeffaf bir şekilde tüketicilerle paylaşılıyor. İlk olarak Garnier saç bakım ürünlerinde kullanılan sistem, bağımsız bilim uzmanları tarafından onaylandı ve tüm veriler bağımsız denetim kurumu Bureau Veritas tarafından denetlenerek sertifikalandırıldı. Bu etiketlemeler ve skorlara, markaların web sayfalarından ulaşılabiliyor.

Geleceğin güzellik deneyimi

L’Oréal Grup, geleceğin limitsiz ve sonsuz kişiselleştirilmiş güzellik deneyimini yaratmak adına, teknolojinin tüm fırsatlarından yararlanarak geleceğin güzellik deneyimini sunuyor. Bunu yaparken, yapay zeka ile desteklenen uygulamalar geliştiriyor. Grup, pazarda ilk kez hayata geçirilen sanal cilt analizi, makyaj ve saç rengi için sanal denemeler, e-Güzellik Danışmanı ile canlı ve sanal danışmanlık, satış yapılan canlı yayın etkinlikleri gibi birçok dijital uygulamayı tüketicileriyle buluşturdu.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmaya yardımcı oluyor.

“Var Oluş Amacı”, L’Oréal Grup’un tüm markalarıyla birlikte sahip olduğu değerler ve taahhütlerinin gerçek bir yansımasını sunuyor. Güzelliğin evrenselliğine inanan şirket, çeşitlilik konusuna sıklıkla eğiliyor. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Grup’un dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmasına yardımcı olan yeniliği, ilhamı ve tutkuyu besliyor. L’Oréal Grup, farklı kimlik ve kültürlerden oluşan ekiplerin, daha güçlü bir şirket ve daha uyumlu topluluklar oluşturduğuna inanıyor.

Kadınların güçlendirilmesi konusunda akla gelen ilk şirketler arasında L’Oréal Grup yer alıyor.

L’Oréal Grup, kadınların güçlendirilmesi konusunda dünyada akla gelen ilk şirketlerden biri konumunda bulunuyor. L’Oréal Grup’ta kadınlar, küresel işgücünün %69'unu, yönetim kurulu üyelerinin %58'ini, icra kurulu üyelerinin %26'sını ve Grup’taki liderlik pozisyonlarının %54'ünü oluşturuyor. L’Oréal Grup, UNESCO iş birliğiyle dünyada 23, Türkiye’de 19 yıldır daha fazla bilim kadınının bilimsel mükemmelliğe ulaşmasına, bilimde cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine ve kadınların insanlığın karşılaştığı büyük zorlukların çözümüne eşit şekilde katılmasına yardımcı oluyor. “Bilim Kadınları İçin” programı, her yıl 250’den fazla yetenekli genç ve yetenekli bilim kadınını destekliyor. 5 kıtadan seçkin kadın araştırmacılar, program sayesinde aldıkları destekle bilimsel kariyerlerini sürdürüyor ve dünyayı değiştirmeye yardımcı olacak keşifler yapıyor.

L’Oréal Grup, hayvan testlerinin yapılmadığı bir dünyadan yana.

L’Oréal Grup, 1989'dan beri hiçbir ürün veya içeriğini, hayvanlar üzerinde test etmiyor. Grup, 40 yıldan fazla bir süredir, hayvanlar üzerinde uygulanmayan yöntemler geliştirmek için çalışıyor, Episkin laboratuvarlarında üretilen “yeniden oluşturulmuş yapay insan derisi” ile bu konuya öncülük ediyor.