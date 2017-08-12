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Herşey ihracatçıya kredi desteği için

- Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Gültekin: - "30 yıldır ihracatçının yanında olan Eximbank ihracat kredilerinin yüzde 43,1’ini sağladı. Yıl sonuna kadar 40 milyar dolarlık finansman desteği hedefliyoruz"

Herşey ihracatçıya kredi desteği için

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, "30 yıldır ihracatçının yanında olan Eximbank ihracat kredilerinin yüzde 43,1’ini sağladı. Türkiye’de 10 şubede işlem yapan Eximbank, kredi aktif oranında birinci, kredi bakiyesinde ise onuncu sırada yer alıyor. Yıl sonuna kadar 40 milyar dolarlık finansman desteği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve finansman maliyetlerinin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla düzenlenen "İhracatın Finansmanı" etkinliği Türk Eximbank ve Coface’ın desteğiyle gerçekleştirildi.
Firmalar tarafından kullanılan finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi konusunda bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen TİM Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, firmaların ayakta kalabilmesinde nakit akışının kilit rol oynadığını ve bu gerçeğin dikkate alınarak planlanan organizasyonun devamının geleceğini belirtti.
Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin ise 30 yıldır ihracatçının yanında olan Eximbank’ın ihracat kredilerinin yüzde 43,1’ini sağladığını anımsatarak, “Türkiye’de 10 şubede işlem yapan Eximbank, kredi aktif oranında birinci, kredi bakiyesinde ise onuncu sırada yer alıyor. Yıl sonuna kadar 40 milyar dolarlık finansman desteği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gültekin, üretim ve satış süreçlerine de destek verdiklerini aktararak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı krediler, döviz kazandırıcı hizmetler, kısa, orta ve uzun vadeli krediler hakkında bilgi verdi.
Coface Türkiye Genel Müdürü Necip Ahmet Emre Özer de Türkiye’de kredi finansmanı konusundaki ilk özel girişim olduğunu belirttiği Coface’ın Türkiye'deki pazar payının yüzde 42 olduğunu, 238 milyon TL tutarındaki 390 adet tazminat ödeyen poliçe düzenlediğini ve 4,8 milyar avroluk risk taşıdığını ifade etti.
Müşterilerine sundukları ticari alacak sigortasının akreditif ve faktoring hizmetlerine karşı sağladığı avantajlara da değinen Özer, “Müşteri hizmetleri desteği, erken uyarı sistemi, yaygın bilgi ağı ve çeviklik gibi etmenler dolayısıyla Coface ürünleri ihracatçıya büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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