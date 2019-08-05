HGS cezasına 'bildirim' iptali

İstanbul’daki Avrasya Tüneli’nden kaçak geçtiği gerekçesiyle bir sürücüye kesilen ceza, gerekli bildirim yapılmaması nedeniyle iptal edildi.



Milliyet’ten Cihat Aslan’ın haberine göre T.T. isimli sürücü, 2017’de tünelden iki kez geçti. Ancak T.T.’nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartında yeterli bakiye olmadığı için, geçişten bir ay sonra 365 lira 20 kuruşluk ceza kesildi.



T.T., ihlali öğrenmesinden sonra geçen 15 gün içinde geçiş ücreti olan 33 lira 20 kuruşu ödedi ancak ödeme kabul edilmedi. Sisteme göre, geçiş anında HGS kartında bakiye yoksa, sürücünün takip eden 15 gün içinde ceza kesilmeksizin yalnızca geçiş ücretini ödemesi imkanı sağlanıyor. Bunun için de bildirim yapılıyor.



T.T., ilk olarak Ataşehir Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak kendisine bildirim yapılmadığını, cezanın haksız olduğunu savundu. Heyet “Bildirim yapılmalıydı” diyerek sürücüyü haklı buldu. HGS şirketi konuyu üst mahkemeye taşıdı. Anadolu 7’nci Tüketici Mahkemesi de sürücüyü haklı bularak yalnızca geçiş ücreti alınmasına hükmetti.