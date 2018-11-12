Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da Genç Çiftçi Projesi sayesinde aldığı hibe desteğiyle tesis kuran 34 yaşındaki Cengiz Özdemir, yılda 12 ton mantar üretmeye başladı.

Bartın'ın Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde yaşayan ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından bir süre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Özdemir, istiridye mantarı üretmeye karar verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle geçen yıl 112 metrekarelik alana istiridye mantarı üretim tesisi kuran Özdemir, buradan yılda 12 ton mantar elde etmeye başladı.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonda izlediği bir girişimcilik programından etkilenerek mantar üretimi yapaya karar verdiğini söyledi.

Düşüncesini İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgilileri ile paylaştığını ve Genç Çiftçi Projesi sayesinde mantar serası oluşturduğunu, bir ay gibi kısa bir sürede ürün elde etmeye başladığını anlatan Özdemir, "Şu anda ayda 1 ton mantar topluyoruz ve bu mantarları Bartın ve çevre illerdeki marketlere, pazarlara veriyoruz ve kısa sürede de tükeniyor." dedi.

- Aylık 5 bin lira gelir

Mantarları kısa sürede günlük ve taze olarak sattıklarını, talep yoğunluğuna yetişemediklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Ürünlere talep fazla olduğu için pazar sorunu yaşamıyoruz, hatta talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Devlet desteği veya buradan elde ettiğimiz gelirle aynı şekilde bir tesis daha yapmayı planlıyoruz. Aynı bu şekilde bir tesisimiz daha olsa yine ürettiğimizi rahatlıkla satabilecek durumdayız. İyi ki bu işe girmişim. Burayı sadece ekonomik bir kazanç olarak değil, aynı zamanda rahatlama aracı olarak görüyorum. Mantarların büyüdüğünü, çoğaldığını gördükçe kendimi daha mutlu hissediyorum."

Gelir getirici kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Özdemir, buradan aylık 5 bin lira gelir elde ettiğini, iş arayan gençlerin bu ve buna benzer bir alana yönlenebileceğini, bu konuda devletin de çok çeşitli imkanlar sağladığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsettar Bayram da Bartın ilinin özellikle mantar üretimi için elverişli olduğunu, istiridye mantarı üretiminin de hızla gelişim gösterdiğini belirterek, "Eğer gayret eder ve iyi örgütlenirsek mantar konusunda marka il olabiliriz. Bunun için hem Genç Çiftçi projeleri hem de yüzde 50 hibe desteklemeli Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar projeleri var. Özellikle gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz, bizler de çiftçilerimize her türlü bilgi ve desteği veriyoruz." diye konuştu.



