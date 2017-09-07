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Hidroelektrik santralleri özelleştirme ihalesi

- Elektrik Üretim AŞ'ye ait Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu hidroelektrik santralleri ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların bütün halinde özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklifi 30 milyon 540 bin lira ile Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi

Hidroelektrik santralleri özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu hidroelektrik santrallerinin (HES) ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların bütün halinde özelleştirilme ihalesinde, en yüksek teklifti 30 milyon 540 bin lira ile Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Toplam 8,2 megavat kurulu güce sahip Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES'ler ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine 4 firma teklif verdi.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 11 milyon 100 bin liralık en yüksek teklifin ardından birinci elemeli tura geçildi.

İlk elemeli turda, en düşük teklif sahibi Re-Ha İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ - Kardelen Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ortak girişim grubu ihale dışı kaldı. Bu turda verilen 18 milyon 750 bin liralık en yüksek teklifin ardından ikinci elemeli tura geçildi.

İkinci elemeli turda en düşük teklif sahibi Erg Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ihaleden ayrıldı. Bu tur sonrasında açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 27 milyon 21 bin lira, artırım aralığı ise 20 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın 20. turunda AKY Mutfak Eşyaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ihaleden çekildi.

Böylece, Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES'lerin bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklif sahibi 30 milyon 540 bin lirayla Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Kahramanmaraş'ta bulunan Suçatı HES 7 megavat, Osmaniye'deki Değirmendere HES 0,5 megavat ve Karaçay HES 0,4 megavat, Hatay'da bulunan Kuzuculu HES ise 0,3 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.

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