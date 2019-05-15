Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Hidroelektrikte kurulu güç katlanarak arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'nin hidroelektrikte kurulu gücünün son 16 yılda yüzde 230 artarak 28 bin 291 megavata ulaştığı bildirildi.

Hidroelektrikte kurulu güç katlanarak arttı
banner17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'nin hidroelektrikte kurulu gücünün son 16 yılda yüzde 230 artarak 28 bin 291 megavata ulaştığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl elektrikte toplam kurulu kapasitenin yüzde 31,9'unu hidroelektrik enerjisinin oluşturduğu belirtildi.

Türkiye'nin hidroelektrikte kurulu gücünün geçen yıl 2002'ye kıyasla yüzde 230 artarak 28 bin 291 megavata yükseldiği, geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 19,8'inin hidroelektrik kaynaklardan karşılandığı ifade edildi.

Buna göre, hidroelektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 30,5 ile Karadeniz Bölgesi'ne ait oldu. Karadeniz Bölgesi'ni, yüzde 21,8 ile Akdeniz, yüzde 18,9 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 18,4 ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.

İç Anadolu Bölgesi'nin hidroelektrik üretim payı yüzde 7,2, Ege Bölgesi'nin yüzde 1,7 ve Marmara Bölgesi'nin payı yüzde 1,5 oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HidroelektrikEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerjiElektrik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5