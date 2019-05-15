Hidroelektrikte kurulu güç katlanarak arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'nin hidroelektrikte kurulu gücünün son 16 yılda yüzde 230 artarak 28 bin 291 megavata ulaştığı bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl elektrikte toplam kurulu kapasitenin yüzde 31,9'unu hidroelektrik enerjisinin oluşturduğu belirtildi.



Türkiye'nin hidroelektrikte kurulu gücünün geçen yıl 2002'ye kıyasla yüzde 230 artarak 28 bin 291 megavata yükseldiği, geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 19,8'inin hidroelektrik kaynaklardan karşılandığı ifade edildi.



Buna göre, hidroelektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 30,5 ile Karadeniz Bölgesi'ne ait oldu. Karadeniz Bölgesi'ni, yüzde 21,8 ile Akdeniz, yüzde 18,9 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 18,4 ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.



İç Anadolu Bölgesi'nin hidroelektrik üretim payı yüzde 7,2, Ege Bölgesi'nin yüzde 1,7 ve Marmara Bölgesi'nin payı yüzde 1,5 oldu.