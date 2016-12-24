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Hidroen'e ASO'dan Ar-Ge ödülü

- ASO, Türkiye'nin ilk özel sektör hidro-türbin fabrikası olan Hidroen'e Ar-Ge ödülü verdi

Hidroen'e ASO'dan Ar-Ge ödülü

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk özel sektör hidro-türbin fabrikası olan Hidroen'e, Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Ar-Ge ödülü verildi.

Era Yatırım Holdingten yapılan açıklamaya göre, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen ASO 53. Yıl Ödül Töreninde şirket bünyesinde 2010 yılından beri faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk özel sektör hidro-türbin fabrikası olan Hidroen, Ar-Ge kategorisinde ödül aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Era Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Ünal, dünya ekonomisinin çalkantılı bir dönemden geçtiğini, özellikle Türkiye için hareketli bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

"Biz iş adamları olarak ne ülkemize olan güvenimizi kaybettik ne de moralimizi bozduk." ifadesini kullanan Ünal, şunları kaydetti:

"Bu sürecin geçeceğine inancımız tamdır. Buna verilecek en güzel cevap, yatırımlara devam etmektir. Bu tür dönemler yatırım için fırsattır. Ülkemizin geleceğiyle ilgili en ufak bir şüphemiz yok. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da özellikle yenilenebilir enerjide yerli kaynakların kullanımı konusunda olağanüstü çaba gösteriyor."

Hidroen'in yüzde 100 yerli sermayeyle hidroelektrik santralleri için türbin, jeneratör ve güç elektroniği ürettiğini belirten Ünal, ülkenin hidroelektrik santrali potansiyelinin yerli yatırımla karşılanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Alpay Ünal, tesis olarak yaptıkları yerli üretim sayesinde cari açığın azaltılmasına 306 milyon avro katkı sağladıklarını da ifade etti.


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