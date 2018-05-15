“Hidrojen havayolu taşımacılığında kullanılabilir“ - Camridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalurji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Glowacki: - "Hidrojen ekonomisi havayolu taşımacılığında da çok önemli hale gelebilir" - "Hiç öyle karbondioksit yayımından ya da salınımından metanı parçalamaya uğraşmak gibi çabalara gerek yok. Sadece güneş enerjisi kullanarak hidrojen elde edebiliriz. Hidrojen çok iyi bir alternatif yakıt olabilir" - "Cambridge Üniversitesi olarak bizim de içinde olduğumuz çok büyük bir proje var. Proje tamamen hidrojen enerjisiyle çalışan büyük bir yolcu uçağı" - "Bugün jet yakıtı kullanan motorlarla karşılaştırdığımızda jet yakıtının yüzde 6'sı oranında karbon salınımı ile çok daha büyük uçakları, çok daha uzun menzillerde uçurabilme imkanına sahip olacağız. Proje şu anda araştırma safhasında" - "Türkiye'de de bu alanda çok iyi çalışmalar olabilir. Özellikle kıyı bölgelerindeki rüzgar türbinleri ile hidrojen enerjisini bir araya getirebilirler ve bunu kullanabilirler"

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Cambridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalurji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bartlomiej A Glowacki, hidrojenin çok iyi bir alternatif yakıt olabileceğini belirterek, "Hidrojen ekonomisi havayolu taşımacılığında da çok önemli hale gelebilir." dedi.

6. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı dolayısıyla Antalya'ya gelen Glowacki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda hidrojen enerjisi üzerinde ciddi çalışmalar yapıldığını, hidrojenin gelecekte süper bir enerji kaynağı olabileceğini söyledi.

Hidrojen elde etme ve kullanmanın oksijene kıyasla daha kolay olduğunu ifade eden Glowacki, "Hidrojenin bir başka özelliği ise eksi 253 derecede sıvılaştırılabilmesi. Eksi 253 derece süperiletkenler için çok uygun bir enerji ve bunu hem enerji kaynağı hem de süperiletkenlerin çalışmasında kullanabiliriz." diye konuştu.

Hidrojenin sıvı ve gaz şeklinde kullanıldığına işaret eden Glowacki, sıvılaştırılmış hidrojenin sanayide, teknolojide kullanıldığını, güneş ışığı belli bir noktaya odaklandığında 3 bin dereceye kadar çıkarsa, buradan da sıvılaştırılmış hidrojen gazına çok rahatlıkla ulaşılabildiğini anlattı.

Glowacki, "Hiç öyle karbondioksit yayımından ya da salınımından metanı parçalamaya uğraşmak gibi çabalara gerek yok. Sadece güneş enerjisi kullanarak hidrojen elde edebiliriz. Hidrojen çok iyi bir alternatif yakıt olabilir." dedi.



- Hidrojenle çalışan uçak projesi



Hidrojenin birçok alanda kullanılabileceğini belirten Glowacki, şöyle devam etti:

"Cambridge Üniversitesi olarak bizim de içinde olduğumuz çok büyük bir proje var. Proje tamamen hidrojen enerjisiyle çalışan büyük bir yolcu uçağı. Aslında bu uçağın pervaneleri de süperiletken olmak zorunda. Düşünün o pervanelerin süperiletken olmasını sağlayan hidrojeni dışarıdan elde ediyoruz ve uçağın motorları süperiletken motorlar. Bugün jet yakıtı kullanan motorlarla karşılaştırdığımızda jet yakıtının yüzde 6'sı oranında karbon salınımı ile çok daha büyük uçakları, çok daha uzun menzillerde uçurabilme imkanına sahip olacağız. Proje şu anda araştırma safhasında. Hidrojen ekonomisi havayolu taşımacılığında da çok önemli hale gelebilir."

Türkiye'deki bilim adamlarını hidrojen enerjisini araştırma konusunda teşvik etmek istediğini söyleyen Glowacki, "Türkiye'de de bu alanda çok iyi çalışmalar olabilir. Özellikle kıyı bölgelerindeki rüzgar türbinleri ile hidrojen enerjisini bir araya getirebilirler ve bunu kullanabilirler." diye konuştu.

Hidrojenin fosil yakıtlara göre oldukça temiz bir enerji kaynağı olduğunu, Norveç ve İngiltere gibi ülkelerde hidrojen enerjisiyle çalışan araçlar için dolum istasyonları bulunduğunu belirten Glowacki, şunları kaydetti:

"Geçenlerde İrlanda'da kahvaltı yaparken televizyonda duydum. İçtiğimiz bir litre inek sütü yaklaşık 1,5 kilogramlık karbondioksite eşitmiş. O anda bütün iştahımı kaybettim. Bu açıdan baktığımızda şunu söyleyebilirim; kişisel olarak karbondioksit salınımımızı düşürebiliriz. Burada da hidrojen alternatif enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor."

Glowacki, hidrojen enerjisinin şu an için kömür, doğalgaz gibi yakıtlara göre pahalı olduğunu, ancak 10 yıl içinde çok daha ucuza mal edilebileceğini de sözlerine ekledi.