Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by Hilton Oteli için el sıkıştı

- Yeni anlaşma çerçevesinde Hampton by Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da toplam 9 ülkede faaliyet gösterecek

Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by Hilton Oteli için el sıkıştı
banner17

İSTANBUL (AA) - Hilton ve Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da olmak üzere toplam 9 ülkede 70 Hampton by Hilton Oteli'nin lansmanı ve geliştirilmesi için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Hilton'dan yapılan açıklamaya göre, Hilton ve dünyanın önde gelen uluslararası franchise işletmecisi Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da olmak üzere toplam 9 ülkede 70 Hampton by Hilton Oteli'nin lansmanı ve geliştirilmesi için iş birliği yaptı.

Gelecek 8 yılda 50 Hampton by Hilton açmayı hedefleyen Alshaya Group, halihazırda geliştirmekte olduğu 20 Hampton by Hilton otelinin de portföye eklenmesiyle birlikte bölgedeki varlığını önemli ölçüde artırmış olacak. İlk otelin 2021'de Kuveyt'te açılması bekleniyor.

Dünya genelinde 27 ülke ve bölgede hizmet gösteren, hizmet oteli kategorisinde lider konumunda olan Hampton by Hilton, yaklaşık 2 bin 500 otel ile Hilton'un portföyündeki en büyük marka konumunda bulunuyor.


- "Yenilenen Hampton by Hilton'u konuklarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilton Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Chris Nassetta, "Alshaya Group ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü ortaklıkla Hampton by Hilton portföyümüzü daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Anlaşma, konaklama endüstrisinde 100 yılı geride bırakan ve alanında öncü bir marka olan Hilton için son derece önemli. Alshaya'nın yüksek büyüme hedefleri doğrultusunda yenilenen Hampton by Hilton'u konuklarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alshaya Group İcra Kurulu Başkanı Mohammed Alshaya da bölgede kaliteli konaklama için güçlü ve artan bir talep olduğunu belirterek, Hampton by Hilton’un potansiyelinin kendilerini heyecanlandırdığını ve söz konusu anlaşmanın Alshaya için önemli bir ortaklık olduğunu kaydetti.

Hampton by Hilton'un, grup olarak tüketicilerine sundukları hizmetleri daha da çeşitlendirdiğini aktaran Alshaya, ortaklığın faaliyet gösterdikleri pazarlardaki küresel başarılarını artırmalarına da olanak sağlayacağını bildirdi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alshaya GroupHilton
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5