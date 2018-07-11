Hindistan EBRD’ye katıldı

LONDRA (AA) – Hindistan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ortaklığına katıldı.

EBRD’den yapılan açıklamada Hindistan hükümetinin 2017 yılının aralık ayında bankanın ortağı olma konusunda yaptığı başvurunun kabul edildiği, Hindistan’ın bankanın resmen 69. hissedarı olduğu kaydedildi.

Ortaklık anlaşması ile birlikte EBRD’nin faaliyette bulunduğu ülkelerde Hintli şirketlerle birlikte daha fazla ortak yatırım imkanına kavuşulacağının altı çizildi.

Anlaşma kapsamında Hindistan hükümeti EBRD içerisinde ortak olmasına rağmen EBRD’nin finansman alan ülkeleri içerisinde yer almayacak.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti, ortaklık anlaşmasının hem bankaya hem de Hindistan’a büyük katkıda bulunacağını belirterek, “Hindistan’ı bankamız içerisinde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İlişkilerimizde bugün daha sıkı bağların oluşmasını sağlayacak yeni bir dönem başlıyor.” ifadelerini kullandı.