Hindistan menşeli menteşe ithalatına damping önlemi

ANKARA (AA) - Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya ve Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatına yönelik soruşturma tamamlandı.

Almanya menşeli ya da çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşıldı. Bu çerçevede soruşturma konusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli ya da çıkışlı eşyayı kapsamamasına karar verildi.

Hindistan menşeli olarak beyan edilen veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında ise Çin menşeli eşya için yürürlükteki dampinge karşı önlem ile aynı tutarda önlemin yürürlüğe konulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Hindistan menşeli ya da çıkışlı bu eşyaların ithalatında, kilogram başına 0,75-1,64 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen kapı ve mobilya menteşeleri ile bilyeli çekmece raylarının ithalatında, üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlem uygulanmayacak.