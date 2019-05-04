Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa moda mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

Hindistan menşeli menteşe ithalatına damping önlemi

ANKARA (AA) - Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği,...

Hindistan menşeli menteşe ithalatına damping önlemi
banner17

ANKARA (AA) - Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya ve Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatına yönelik soruşturma tamamlandı.

Almanya menşeli ya da çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşıldı. Bu çerçevede soruşturma konusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli ya da çıkışlı eşyayı kapsamamasına karar verildi.

Hindistan menşeli olarak beyan edilen veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında ise Çin menşeli eşya için yürürlükteki dampinge karşı önlem ile aynı tutarda önlemin yürürlüğe konulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Hindistan menşeli ya da çıkışlı bu eşyaların ithalatında, kilogram başına 0,75-1,64 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen kapı ve mobilya menteşeleri ile bilyeli çekmece raylarının ithalatında, üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlem uygulanmayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanyaçekmece RaylarıHindistanİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin TebliğResmi GazeteTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5