Hindistan'ın NASA'sına Türk teknolojisi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Ürettiği bilimsel cihazlarla dünyanın önemli üniversiteleri ve laboratuvarları tarafından tercih edilen Türk teknoloji şirketi, yeni teknolojilere kapı aralayan çözümüyle başarısına yeni bir halka ekledi.

Türkiye'nin ilk nanoteknoloji firması olarak 1999'da kurulan NanoMagnetics Instruments, ODTÜ Teknokent ve Teknopark Ankara'daki merkezlerinde yürüttüğü çalışmalarla bilimsel cihazlara imza atıyor.

Şirketin ürettiği cihazlar, bugüne kadar ABD, Japonya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de pek çok saygın üniversite ve laboratuvar tarafından tercih edildi.

Son olarak NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ölçüm Sistemi", Hindistan NASA'sı olarak bilinen ve uzay teknolojileri geliştiren Uzay Araştırmaları Organizasyonu (Space Application Center-SAC) tarafından yeni teknolojilerin üretiminde kullanılacak.

Manyetik alan içinde bulunan ve üzerinden akım geçen bir iletken boyunca gerilim oluşması "hall etkisi" olarak nitelendiriliyor. Hall Etkisi Ölçüm Sistemi ise metallerin ve yarı iletkenlerin özelliklerinin anlaşılmasında kullanılıyor.



SAC, iletişim, yayın, uzaktan algılama, felaket izleme/azaltma gibi alanlarda iletişim, navigasyon, yeryüzü gözlemi ve gezegensel yüklerle ilgili veri işleme ve yer sistemleri geliştirilmesinden sorumlu bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.



SAC aynı zamanda, Birleşmiş Milletlere bağlı Asya ve Pasifik'te Uzay Bilimi ve Teknolojisi Merkezi'nin (CSSTEAP) uydu iletişimi ve meteoroloji faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor.

Hall Etkisi Ölçüm Sistemi, SAC ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından ortaklaşa yürütülen projede kullanılacak. Bu projeyle afetlere yönelik proaktif planlama ve felaketle sonuçlanan olayları hızlı ve net bir şekilde anlamak için önceden felaket görüntüleri depolayacak ve bilgilendirebilecek uygulamaların geliştirilmesi, su kaynaklarının ve altyapının izlenmesine yönelik verilere erişilmesi amaçlanıyor. Bunun için de küresel olarak yüzey değişikliklerinin radar görüntülerini alacak, hızlı numune toplanmasını sağlayacak, dünya süreçlerini anlama ve değişimlerini analiz etme imkanı sunacak bir altyapı oluşturulacak.

- Rakipleri geride bırakan hassasiyet

NanoMagnetics Instruments'in 10 ürün arasından tercih edilen Hall Etkisi Ölçüm Sistemi ile yarı iletken, organik iletken ve metal oksit malzemelerin elektriksel karakterizasyonunu yapılıyor. Nanoteknolojik yöntemlerle geliştirilen bu malzemeler çip teknolojisi, güneş hücreleri, malzeme bilimi, uzay teknolojisi ve savunma sanayisi alanlarında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine kapı aralıyor.

Sistem, oldukça güçlü ve hassas bir manyetik alanda optik, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık gibi farklı opsiyonların oluşturulmasına imkan veriyor.

Yaratılan güçlü manyetik alanda malzemelerin elektriksel davranışları, malzemenin içindeki elektronların hareketi, yönü, şekli ölçülebiliyor. Sistem, yaratılan manyetik alanın homojenliği açısından dünyadaki rakiplerine üstünlük sağlıyor. NanoMagnetics Instruments'in sistemi bu konuda yüzde 0,17'lik bir sapmaya kadar düşerken, en yakın rakibi ve dünya lideri olarak gösterilen üreticinin değeri ise 0,34 düzeyinde bulunuyor.

Sistem bileşenlerinden "düşük sıcaklık kafası" ise eksi 270 derece, artı 1000 derecelik değerlere ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, uzay araştırmalarında numunelerini elektriksel karakteristiklerini görmek için bu değerlere ulaşan cihazlara ihtiyaç duyuyor.

- Malzeme geliştiren firmalara kolaylık

Türkiye'de üretilen söz konusu cihazla ülkede uzay, havacılık, çip teknolojisi gibi alanlarda malzeme geliştiren firmalara da ekonomik çözümler sunuluyor. Yerli firmalar, bu sayede geliştirdikleri malzemenin elektriksel özelliklerini, belli koşullarda verdiği tepkiyi ölçerek görebilecek.

Hall Etkisi Ölçüm Sistemi kullanımıyla üretilen malzemelerin elektriksel iletken özellikleri standartlara uygun olarak da belgelenebilecek.



