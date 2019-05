"Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor" - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy: - "Son 5 senedir Hindistan pazarına yönelik yoğun pazarlama faaliyeti sürdürüyoruz. Düğün sayımız her sene katlaya katlaya geliyor" - "Şu an Hindistan pazarından aldığımız pazar payımız çok küçük ama her geçen gün büyüyor. Aldığımız talepler, bir önceki yıla göre 8 kat arttı. Bu sene daha mayıs ayı bitmeden 5 büyük düğün ağırladık" - "Türkiye'ye gelen düğün ve etkinlik turizmi talepleri çok canlı gidiyor. Yılı, geçen senenin 2 ya da 3 katı üstünde tamamlarız. Bu seneyi Hindistan tarafında 20 tane düğünle kapatmak istiyoruz" - "Hint düğününde 500 bin dolar ile 100 milyon dolar arasında değişen bütçeleri harcayabiliyorlar. Türkiye'de yapılan en büyük düğün 10 milyon dolar seviyelerindeydi"

