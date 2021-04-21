Hırdavatçılar en çok ABD'ye sattı

2020’de 233 ülkeye toplamda 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hırdavat sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektör ihracatı yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artış kaydederek 2 milyar 409 milyon dolar olarak hesaplandı. En fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, Almanya, Irak, Romanya, Fransa, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Rusya ve Mısır oldu.

İHRACATTA ORTALAMA BİRİM FİYAT 3,7 DOLAR

Hırdavat sektörünün ortalama ihracat birim fiyatlarının (ilk 30 GTİP ortalaması) 5,2 dolar olduğunu, 2020 ortalamasının ise 3,7 dolar olarak hesaplandığını söyleyen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “İhracat birim fiyatları ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip. İhracatçı sektörlerimizin ürettiğini satarken küresel ölçekte rekabetçi fiyat politikası izlemesi gerekiyor. İhraç ettiğimizi üretim kalitemizle eş değer biçimde, hak ettiği rakamlarla satmalıyız. Hırdavat sektörü olarak yıllardır birim değerimizi artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık.” ifadelerini kullandı.

“İHRACATI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ”

Döviz girdisinin Türkiye ekonomisi için hem makro hem de mikro ölçekte hayati öneme sahip olduğunu belirten Tecdelioğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu noktada ülkemizde ticaretle ve üretimle uğraşan her bir kıymetli iş insanımızın şu vizyona sahip olması gerekiyor; İhracatımı nasıl sürdürülebilir hale getirebilirim? STK’larımız üreticilerimize değer katmak için var. HISİAD olarak en temelde sektörümüzün ihracatını sürdürülebilir kılmak için ter döküyoruz. Rakamlar, çalışmalarımızın karşılığını aldığımızın en somut göstergesi. Ülkemiz sanayisi üretim kabiliyeti ve kalite anlamında son yıllarda büyük ivme kaydetti. Şimdi sadece belirli ülkelere değil, dünyanın her tarafına ihracat yapma zamanı. İstikrarlı bir ekonomik büyüme gösterebilmemiz için ihracattan başka şansımız yok.”

“KONTEYNER VE NAVLUN SORUNU DEVAM EDİYOR”

HISİAD Başkanı’na göre pandemi yılında beliren konteyner sorunu ve navlun fiyatlarındaki fahiş artışlar halen devam ediyor: “İhracatçımız bu sorunlar nedeniyle önünü göremiyor. Anlaşmasını yapan ancak konteyner sorunu nedeniyle malını müşterisine ulaştıramayan firmalarımız var. Termin süresine sadık kalmak ihracatın 1 numaralı kuralı. Özellikle Avrupalı ithalatçılar için büyük önem arz ediyor. Diğer yandan ham madde fiyatlarındaki artış ve firmalardaki sermaye yetersizliği gibi sorunlar da mevcut. Ülkemizin cari açık sorununu aşmamız için ihracatçımızın önünü açmamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu yıl bu kıymetli çalışmaların sonuca bağlanacağına inanıyorum.”