Hırvatistan'da 'Avro Bölgesi' sesleri

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyelerinden biri olan Hırvatistan'ın önündeki "kilit" adımlardan birini Avro Bölgesi üyeliği oluşturuyor.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, geçen ay yaptığı açıklamada, AB'de dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında avroya geçmeyi hedeflediklerini belirterek, avronun, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getireceğini söylemişti.

Plenkovic, başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu ifade ederek, AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın önündeki en kilit iki adımın, Schengen ve Avro Bölgesi'ne girmek olduğunu kaydetmişti.

IHS Markit Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Analisti Kit Nicholl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırvatistan'ın Avro Bölgesi'ne girmesinin, ülke ekonomisine uzun dönemli istikrar ve daha fazla güvenilirlik getirebileceğini söyledi.

Nicholl, Hırvatistan'ın dış politikaya yönelik iki ana amacının, Schengen ve Avro Bölgesi'ne girmek olduğunu belirterek, avronun Hırvatistan'ın şu anki para birimi Hırvat kunasının yerine geçmesinin ülkenin kredi notunu olumlu etkileyebileceğini, bunun ülkedeki faiz oranlarının da azalmasına sebep olabileceğini kaydetti.

"Hırvatistan'ın avroyla tanışmasının en büyük maliyeti enflasyon olabilir"

Kit Nicholl, Hırvatistan'ın Avro Bölgesi'ne katılmak için birtakım kriterleri karşılamaya gereksinimi olduğunu, bu gereksinimlerin hükümeti konuyla ilgili reformları uygulama konusunda teşvik edebileceğini söyledi.

Nicholl, ülkede kamu borcunun azaltılmasının Avro Bölgesi'ne girmek için bir ön gereksinim olduğunu belirterek, Hırvatistan'ın avroyla tanışmasının en büyük maliyetinin enflasyon olabileceğini vurguladı.

"Hırvat kunası zaten avroyla bağlantılı"

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater de "Hırvat kunası zaten avroyla bağlantılı. Hırvatistan, fiili olarak Avro Bölgesi'ne üye. Hırvatistan'ın Avro Bölgesi'ne üyeliğiyle ilgili sembolik mesaj, Avro Bölgesi'nin küçük ülkeler için hala cazip bir model olduğudur." ifadelerini kullandı.