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Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Beklentileri aşan büyüme oranı, 2017’nin tamamında sağlamayı hedeflediğimiz yüksek büyüme için de işaret fişeğidir"

Hisarcıklıoğlu, büyüme rakamlarını değerlendirdi

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranının beklentileri aştığını belirterek, "Bu oran, 2017'nin tamamında sağlamayı hedeflediğimiz yüksek büyüme için de işaret fişeğidir" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İlk çeyrekte görülen yüksek büyüme performansında hükümetle birlikte hayata geçirdikleri projelerin önemli rol oynadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye kendisine güvenen ve yatırım yapanlarla birlikte çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerliyor. İlk çeyrekteki büyüme oranı, 2017'deki yüksek büyüme için işaret fişeği." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyümenin, Türkiye'nin 2016'nın son çeyreğinde yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi devam ettirdiğini bildirdi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde elde edilen büyüme oranının, Türkiye'nin lider ülke olarak öne çıktığını göstermesi bakımından önemli olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB olarak son dönemde KOBİ'lerimiz başta olmak üzere şirketlerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran ve artıran birçok projeyi hayata geçirdik. Tulumbaya ilk suyu iki bankamızla beraber TOBB Nefes Kredisi projesiyle döktük. Sonrasında KOSGEB'in faizsiz kredileri ve Kredi Garanti Fonunun 250 milyar liralık kredi garantisi geldi. Bu projelerle son 5 ayda sadece KOBİ kredileri 60 milyar lira arttı. Şubat ayından itibaren de hükümetimizin verdiği bugüne kadarki en büyük istihdam teşvik paketiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde istihdam seferberliğini başlatarak ilave 1,2 milyon istihdam sağladık. Dün Türkiye'nin geleceğine yatırım yapanlar kazandı. Bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar yarın da kazanacak."



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BüyümeRıfat HisarcıklıoğluTOBB
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