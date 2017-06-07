Hisarcıklıoğlu'ndan

ANKARA (AA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl 7 Haziran'da kutlanan "Dünya Fuarcılık Günü"nün sloganının "Küresel düşün, yerel çalış" olarak belirlendiğini belirterek, "Ülkemizde 67 bin firmanın katılımıyla 47 farklı şehirde yılda ortalama 400'ü aşkın fuar düzenlenmekte ve bu fuarlar 18 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Dünya Fuarcılık Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fuarcılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için sektör ile çalışmalar yürüttüklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yıl haziran ayında bir gün, Küresel Fuar Endüstrisi Birliğinin (UFI) fuarcılık endüstrisinde faaliyet gösteren 36 üyesi aracılığıyla ‘Dünya Fuarcılık Günü’ olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Dünya Fuarcılık Günü’nün kutlanmasındaki temel amaç, fuarcılık endüstrisinin ticaret, inovasyon ve yerel yatırımlara yaptığı olumlu katkıların vurgulanmasıdır. Bu yıl 7 Haziran'da kutlanan Dünya Fuarcılık Günü’nün sloganı ‘Küresel düşün, yerel çalış’ olarak belirlenmiştir. Ülkemizde 67 bin firmanın katılımıyla 47 farklı şehirde yılda ortalama 400'ü aşkın fuar düzenlenmekte ve bu fuarlar 18 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta. Toplam 3,2 milyon metrekare net stant alanı kurularak fuar katılımcılarıyla fuar ziyaretçileri yüz yüze görüşme, teknolojik gelişme, ürün ve yenilikleri tanıma, rakiplerini takip olanağı elde etmekteler."

Hisarcıklıoğlu, ülkede fuarcılık sektörünün 4 bin civarında kişiye tam zamanlı istihdam sağladığını vurgulayarak, yarı zamanlı çalışanlar ile bu sayının en az üçe katlandığını bildirdi.

Fuarların, yapıldıkları şehirlerin, turizm, otelcilik, ulaşım, ikram, lojistik gibi birçok farklı sektörüne olumlu yönde katkı sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu adına ülkemizdeki fuar şirketlerinin Dünya Fuarcılık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.