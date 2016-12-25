Hisarcıklıoğlu'ndan GTO yönetimine ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, GTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Şevket Beyhan Hıdıroğlu ve yeni yönetim kurulunun Gaziantep için güzel çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

Gaziantep insanının çalışkan ve müteşebbis olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu yönüyle Gaziantep’le gurur duyduklarını kaydetti. "Siz ne kadar çok kazanırsanız, Türkiye o kadar çok kazanır" diyen Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in kazandıran bir şehir olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır" sözünü hatırlatarak, birlikte hareket etme kültürünün öğrenilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Oda seçiminin geride kaldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Makamlarda, mevkilerde para da pul da yoktur, haberiniz olsun. Bu iş fedakarlık ister; işinizden, ailenizden, akrabanızdan fedakarlık ister. Bu işin güzel olan tarafı ise insanlara faydalı olmaktır. Allah size bu fırsatı vardı, bunu iyi değerlendirin. Sizin tek göreviniz üyelerinize daha çok para kazandırmak için çalışmaktır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'teki birlikteliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu birlikteliğe nazar değmesin. Aramıza fitne sokmayalım, fitne boşa kürek çektirir, kimseye fayda sağlamaz. Hepimiz insanız, hepimizin eksiği var, hatasız olan bir Allah’tır. Negatif düşünmeyi bırakmalıyız, hele liderlik edenlerin kesinlikle negatif bakmaya hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

GTO Başkanı Hıdıroğlu da birlik ve beraberliğe önem veren bir ekiple göreve geldiklerini belirterek, birlik ve beraberlikle Gaziantep'e, üyelere ve Türkiye'ye hizmet edeceklerini vurguladı.

Gaziantep’teki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacaklarına değinen Hıdıroğlu, Gaziantep’in girişimci insanlarıyla bir araya gelip yeni çalışmalara imza atmak istediklerini dile getirdi.

Ziyarete, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, GTO Meclis Başkanvekili İbrahim Aksu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Meclis Başkanı Selami Memiş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen ve GTO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.