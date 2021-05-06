Hisse alanlara Twitter yoluyla tek tek bilgi veriyor

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend kendi alanında ilk halka açılan şirket oldu. Çöpten enerji elde eden, çöpü ayrıştırıp hammadde haline getiren ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çalışmalar yapan Biotrend’in bağlı olduğu Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da bu süreçte ikinci bir ilke imza attı.

Davut Doğan bütün yatırımcılar tek tek bilgi vererek halka arz sürecini şeffaf şekilde yürütülmesi geleneği başlattı. Yeni dönemde binlerce yeni yatırımcı kazandıklarını belirten Doğan yeni ortaklarına Twitte’dan şöyle seslendi:

“Teşekkürler. Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Yatırımcıları korumak. Gerçek bilgileri paylaşmak ve aydınlatmak bizim görevimiz. Hedefimiz ortak.”

Biotrend’in geleceğin işini yapan entegre bir sistem olduğunu söyleyen Doğan “Biz atık yönetim ve elektrik üretimi yapıyoruz. Atıkları ayrıştırıp hammadde haline getirip değer kazandırıyoruz. Atık yönetiminde elde edilen buharı örneğin Ezine’de gıda sektörüne veriyoruz. Yine burada çıkan sıcak suyu sera işine girip orada kullanmayı düşünüyoruz. Bunun küçük bir örneğin yaptık. Bu arada elde edilen atıktan kompost gübre yapıyoruz. İzmir’de bununla ilgili çok önemli çalışmalar yürüyor. Yenilenebilir enerji üretimi dolayısıyla karbon satışı planlıyoruz. Yani Biotrend çöpten birkaç değer birden çıkarıyor. Ve bu iş daha yeni başlayan bir iş halka açılan ilk şirket biziz” dedi.

18 liradan hisse sattıklarını belirten Doğan, “Kimseye indirim yapmadık. Tam aksine biz hisselerimize güveniyoruz. 18 liranın altına düşerse geri alım garantisi verdik. Bunu konudaki açıklama KAP’ta ‘Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama’ şeklinde yer aldı. Çünkü yapılan iş karlı bir iş. Alım garantili bir iş. Bu yüzden biz de alım garantisi verdik. Dünya ortalamasına baktığımızda Türkiye'nin atık konusunda önünün açık olduğu görülüyor. Son olarak çok önemli bir ihale aldık. Bu da söylediklerimizi doğruluyor” diye konuştu.

Bioterend’in yatırım için dünyada da arayış içinde olduğunu belirtene Davut Doğan, “Balkanlar’da Afrika’da bazı devletlerin bu sektörde alım garantili uygulamaları başlattıklarını duyuyoruz. Bunları takip ediyoruz” bilgisini verdi.