Hiton ve Besa Grup'tan The BO Vue anlaşması! Hilton ve Besa Grup 18 Temmuz'da gerçekleşecek basın davetiyle "The BO Vue" anlaşması imzalayacak. İmzalanacak anlaşma Türkiye ve Bodrum'a değer katacak.

Hilton markasının tüm dünyada benzersiz lokasyonlarda bulunan, birbirinden özel otelleri bünyesinde barındıran Curio Collection by Hilton koleksiyonu ile Besa Grup'un "The BO Vue" anlaşmasını imzalayacak. İmzalar 18 Temmuz'da gerçekleşecek basın davetinde atılacak.



Türkiye ve Bodrum'a değer katacak anlaşmanın basın davetine Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser" ve BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, ve Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer katılacak.