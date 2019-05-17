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Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır

- Katmerciler tarafından geliştirilen Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları, Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi ile ilk kez TSK envanterine girdi - Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci: - "Hızır araçları dünyanın her yerinde kendi segmentindeki bütün araçlarla yarışabilir. Biz de dünyada en iyisini yapan firmalardan biri olma yolundayız" - "Hibrit araç konusunda çalışmalarımız var. En kısa zamanda onunla da gündeme geleceğiz. Şu anki hedefimiz hibrit Hızır yapmak"

Hızır TSK envanterine girdi, yeni hedef hibrit Hızır
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisindeki kara aracı üreticileri tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin envanterine giren son ürün Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç oldu. Hızır'ın üreticisi Katmerciler'in hedefinde bu kez aracın hibrit versiyonunu geliştirmek var.

Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci, AA muhabirine, ASELSAN ile birlikte hayata geçirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi'nde görev almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sınır güvenliği konusunda ileri teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği özgün bir araç geliştirdiklerini belirten Katmerci, iki şirketin yetkinliklerinin sinerjisini ortaya koyan bu projede ASELSAN ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Katmerci, savunma sanayisi alanına ilk olarak toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) girdiklerini, daha sonra Hızır gibi zırhlı araçlara ihtiyaç olduğunu görerek bu araca yöneldiklerini bildirdi.

İsmail Katmerci, şirket olarak faaliyetlerine yön veren yaklaşıma ilişkin şunları söyledi:

"Bir şeyi yabancı ülkeler, Avrupa üretiyorsa bizim de onlardan bilgi, teknoloji bakımından bir eksiğimiz yok. Biz de bunları yaparız diye yola çıktık. Çok iyi bir teknik kadromuz var. Bu teknik kadroyla beraber Hızır'ı ürettik. Hızır araçları dünyanın her yerinde kendi segmentindeki bütün araçlarla yarışabilir. Biz de dünyada en iyisini yapan firmalardan birisi olma yolundayız. Hep de iddialıyız. 'En iyi yapan kadar iyisini yapıyoruz' şeklinde bir felsefemiz var. Bu anlamıyla bu araçlarda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunda arkadaşlarımızın, bize bu şevki veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ASELSAN'ın emeği var."

- Ateş teslimatları en kısa sürede tamamlanacak

Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi için düzenlenen törende ürünlerinin takdirle karşılandığına dikkati çeken Katmerci, "Bir anlamda dopinglenmiş olduk. Yarınki düşüncelerimiz bunların çok ötesinde olacak." dedi.

Katmerci, 20 adetlik teslimatın ardından Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi kapsamında kalan 37 aracı da en kısa sürede ASELSAN'a teslim etmek istediklerini dile getirdi.

Hızır ile ilgili hedeflerinden birinin aracın hibrit versiyonunu üretmek olduğunu belirten Katmerci, "Bu konuda çalışmalarımız var. En kısa zamanda onunla da gündeme geleceğiz. Çünkü gece Hızır'ın bir yere gürültülü gitmesi ayrı, sessizce yaklaşması ayrı. Şu anki hedefimiz hibrit Hızır yapmak." diye konuştu.

Katmerci, Hızır'ın yeni projelerde görev almasının gündemde olup olmadığı sorusuna karşılık, "İnşallah göreceğiz. Takip ettiğimiz projeler var, yabancılarla temas halindeyiz. Bunlar da neticelendikçe duyuracağız." dedi.

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