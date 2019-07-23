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Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme

- Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyada, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi sınırlaması getirildi

Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme
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ANKARA (AA) - Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı.

Ticaret Bakanlığının posta ve hızlı kargo taşımacılığına yönelik Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karayoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın operatör yetkisi kapsamında gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri arasında yer alan "Halkalı Gümrük Müdürlüğü" ibaresi, "Muratbey Gümrük Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Çatalca'daki yeni gümrük kompleksinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve operatör yetkisi kapsamında posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı. Böylece tüzel kişiler açısından esneklik sağlanmış oldu.

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