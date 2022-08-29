Hizmet ihracatını uçaracak

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2025'e kadar 110 milyar dolar ihracat hedeflemiştik ama şu anda görünen o ki 2023 yılında 120 milyar doları yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl turizm gelirleri daha fazla olursa bu rakam 130 milyar dolara çıkar diye ümit ediyoruz." dedi.

Birlik tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Gürol NG Otel'de düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı için kentte bulunan Bolat, geçen yıl salgının etkilerinin yavaş yavaş azaldığına işaret ederek, "Geçen yıl Hizmet İhracatçıları Birliğinin 57,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını görüyoruz. 2022, pandemiden tamamen kurtulduğumuzu gösterdi ve şu anda bu rakamların 80 milyar doları geçeceğini gösteriyor. O açıdan da güzel gelişme oldu." diye konuştu.

Mart ayında yaptıkları lansmanda 2025'e kadar 110 milyar dolar ihracatı hedeflediklerini aktaran Bolat, "Ama şu anda görünen o ki 2023 yılında 120 milyar doları yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl turizm gelirleri daha fazla olursa bu rakam 130 milyar dolara çıkar diye ümit ediyoruz." dedi.

Sakarya'daki çalıştayın ana temasının ihracat ve sinerji olduğunu belirten Bolat, "Sektörler olarak sinerjiyi nasıl geliştiririz ve bunun neticesinde de 80 milyar dolar olan bu seneki ihracat rakamımızı 120 milyar dolara nasıl çıkarırız, ana temamız bu." diye konuştu.

Bolat, çalıştaya gelerek kendilerine destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür etti.

Yaptıkları çalıştaylar ile sektörlerin problemlerini ve çözümlerini tespit ettiklerini dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Burada sektörler arası karşılıklı olarak nasıl sinerji yakalayabiliriz, bunu konuşuyoruz. 80'den 120'ye yüzde 50 artış, öyle kendi kendine kolay olacak bir rakam değil. Onun için de karşılıklı, birbiriyle ilintili sektörlerin birlikte çalışması gerekiyor. Bunun ilk örneklerden bir tanesini geçen haftalarda Hizmet İhracatçıları Birliğiyle Türk Hava Yollarının (THY) yapmış olduğu iş birliği anlaşmasıydı. Bu ön anlaşmaydı. Burada özellikle Türk Hava Yolları sağlık sektöründe neler yapabilir, ana omurga olarak bunu çalışıyor. Ülkemize sağlık hizmeti almak için gelen hastalara, ailelerine ekstra indirimler yapabilir miyiz, bunu çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu iş birlikleri ve çalışmalar diğer sektörlerle de devam edecek."