Hobi olarak başladı, KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan Tülay Erol, evinde hobi olarak başladığı kıyafet tasarımı merakının peşinden giderek aldığı eğitimin ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) "Kadınlara Yönelik Hibe Kredi Desteği" ile iş yeri açtı.

Evinde kendisi için hobi olarak kıyafetler tasarlayan Erol, bu merakını iş dünyasına taşımaya karar verdi. Daha sonra KOSGEB'in kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi düzenlediğini öğrenen Akkaya, bu imkandan da yararlanarak "girişimcilik belgesi" alıp kendi işinin patronu oldu.

Erol, yurt içinin yanı sıra tasarladığı ürünleri, Rusya, Fransa ve Arap ülkelerine de gönderiyor.

Tülay Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in "Kadın Girişimci Desteği"nden yararlanarak, hobisini işi haline getirdiğini söyledi.

Süleymanpaşa ilçesinde açtığı iş yerinin 10 aydır hizmet verdiğini belirten Erol, "Ürünlerimiz tasarım anlamında tamamen kişiye özel. Ben bu işi ilk başlarda hobi olarak evimde yapıyordum. Birkaç çalışma yaptıktan sonra mağaza açıp bu işin ticaretini yapmaya karar verdim. İş açarken bir maliyeti olacağı için destek gerekiyordu. Ben de girişimcilik kurslarına katıldım ve KOSGEB desteği aldım. Bu bana büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Erol, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa ve Arap ülkelerine de ürün gönderdiğini ifade ederek, "İlk olarak Paris'e ürün gönderdik, daha sonra da Rusya'ya. Son katıldığımız fuarın ardından aldığımız talep doğrultusunda Arap ülkelerine ürün göndermeye başladık." dedi.

Ürünlerinin el emeği olduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi türüne göre dikim aşamasından tasarımın yapılmasına kadar 3 veya 7 gün arası sürede teslim ediyoruz. Ürünler el işçiliği olduğu için hazırlanması normale göre uzun zaman alıyor. Dikim atölyemizde dikilen kıyafetler buraya geliyor. Burada tasarım atölyemizde ürünlerimize son şekilleri veriliyor. Aynı zamanda burada ev hanımları dükkanımızda yaptıkları işlemelerle hem bize hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar."