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Hocaların hocasının yaş günü kutlandı

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), kadın haklarından hukuka, bilimden siyasete yaşamın her alanında öncülüğü ile yol gösteren ‘Hocaların Hocası’ Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın 100. yaşını özel bir etkinlikle kutladı.

Hocaların hocasının yaş günü kutlandı
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İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın 100’üncü yaş kutlaması için özel bir etkinlik düzenledi.Etkinliğe basın, akademi ve hukuk camiasından birçok isim katıldı.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), kadın haklarından hukuka, bilimden siyasete yaşamın her alanında öncülüğü ile yol gösteren ‘Hocaların Hocası’ Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın 100. yaşını özel bir etkinlikle kutladı. İKKB Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe basın, akademi ve hukuk camiasından birçok isim katıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan isimler arasında, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz, KAGİDER Başkanı Av. Emine Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlarından Prof. Dr. Aysel Çelikel, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Necla Arat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ile hocanın oğlu Mustafa Kemal Abadan ve ayrıca basın dünyasından Dr. Yazgülü Aldoğan, İsmail Küçükkaya, Özlem Gürses ve Zeynep Oral yer aldı. Toplantıda Nermin Abadan Unat’ın yeni yayınlanan “100 Yıllık Umut” kitabının tanıtımı Halk TV haber sunucusu Özlem Gürses tarafından yapıldı.

Moroğlu: “Mücadeleye devam”

Etkinlikte Prof. Nermin Abadan Unat’ın bilim, siyaset, kadın hakları gibi hayatın farklı alanlarına yaptığı katkıya değinen bir konuşma yapan Moroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hocam sorunlar her zaman vardır, ancak bu sorunlara direnenler, kararlılıkla mücadele edenler çözüme ulaştırabilirler, derdi. Bu yol göstericiliği her zaman bana güç verdi, yol haritam oldu. Bütün çalışmalarımda  ülke sorunlarına, kadın sorunlarına çözüm için mücadeleye devam, demeyi sürdüreceğim, yeniden aydınlık günlere ulaşana kadar ”

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‘Hocaların Hocası’ Nermin Abadan Unat’ın100’üncü Yaş Günü Kutlandı
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