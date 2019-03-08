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Hollandalı kadın çiftçilerden Türk meslektaşlarına övgü

- Türkiye'de temaslarda bulunan Hollandalı kadın çiftçiler, Türk meslektaşlarının çalışmalarını överken, karşılaştıkları manzaradan etkilendiklerini ifade etti - Hollandalı çiftçi Karolien Hupkes: - "Türk kadın çiftçi kardeşlerimde şu özelliği gördüm, çok güçlüler, işlerine sahip çıkıyor ve aşkla yapıyorlar" - Çiftçi Carla Evers: - "Türkiye'nin tarıma bu kadar değer verdiğini burada anladım. Türkiye'nin çiftçisine verdiği bir sürü destek var. Ülkemizde bu kadar çok destek programları yok"

Hollandalı kadın çiftçilerden Türk meslektaşlarına övgü
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Hollandakadın çiftçiler, ziyaretleri kapsamında tanışma fırsatı buldukları Türk meslektaşlarının çalışmalarını överken, karşılaştıkları manzaradan etkilendiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edilen Hollandalı kadın çiftçiler, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarım işletmelerini de ziyaret etti.

Hollandalı kadın çiftçiler, sebze fidesi üretimi yapılan bir işletmede incelemede bulundu. Çiftçiler, burada tohum ekimi, fide üretimi ve seracılık hakkında bilgi aldı. Heyetin ikinci durağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen İsmet Ünlü isimli kadın üretici oldu. Çiftçiler, Ünlü'ye ait hayvancılık işletmesini gezdi, süt verimi, fiyatları hakkında bilgi aldı. Hollandalı çiftiler ardından Beypazarı havucunun ayıklandığı bir tesisi ziyaret etti.

Çiftçi Carla Evers temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin tarıma bu kadar değer verdiğini burada anladım. Türkiye çiftçileriyle gurur duyuyor ve destek veriyor. Çiftçilerle görüştükten sonra bunu anladık. Hoşumuza giden kısım şu oldu; Türkiye'nin çiftçisine verdiği bir sürü destek var. Ülkemizde bu kadar çok destek programları yok. Türkiye'de daha fazla destek var." diye konuştu.

Evers, Türk meslektaşlarının, eğitim, teknoloji kullanımı konusunda çalışmalar yapması ve diğer kadın çiftçilerle yardımlaşması gerektiğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında teknik konularda fikir alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Evers, "Karşılıklı soru sorduk ve tecrübelerimizi anlattık. Burada çiftçi kadınların şu özelliğini çok sevdim; çok güçlü kadınlar ve bu çok önemli. Ayrıca, Emine Hanım'ın tarıma bu kadar destek vermesi bizim çok hoşumuza gitti. Bu kadar beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Heyette yer alan Karolien Hupkes de Türk kadın çiftçilerle buluşmaktan ötürü mutlu olduklarını belirterek, "Türk kadın çiftçi kardeşlerimde şu özelliği gördüm, çok güçlüler, işlerine sahip çıkıyor ve aşkla yapıyorlar. Kullanılan teknolojiler, insanların verimli şekilde üretim yapmaları açısından çok önemli. Emine Hanım'ı ziyaretimizde, geri dönüşümlü tarımla ilgili konuşmasından çok etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.

- 16 ülkeye ihracat

Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici'nin eşlik ettiği heyette, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Jaap Satter de yer aldı.

Ekici, Beypazarı'ndan 16 ülkeye tarımsal ürün ihracatı yapıldığını belirterek, ilçenin tarımdaki başarısında kadın çiftçilerin öneminin büyük olduğunu aktardı. Ekici, kadın çiftçilerin yurt dışına açılması ve daha aktif olması için projeler geliştirildiğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
HollandaKadın çiftçiKadınlar GünüTarım
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