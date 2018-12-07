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Honda Civic'te fırsat

Honda Civic'in Sedan ve Hatchback modellerine sahip olmak isteyenler için aralık ayı boyunca faizsiz kredi fırsatı mevcut...

Honda Civic'te fırsat
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İSTANBUL (AA) - Honda Civic'in Sedan ve Hatchback modellerine sahip olmak isteyenler için aralık ayı boyunca faizsiz kredi fırsatı sunulacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında dizel versiyonlar için 40 bin liraya, benzinli / ECO ve benzinli versiyonlar için de 30 bin liraya 12 aylık faizsiz kredi kullanılabilecek.
Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic, bu ay hurda teşviği ile birlikte 96 bin 20 liradan başlayan fiyatlara sahip olacak.
C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile açık ara en çok tercih edilen model olan Honda Civic, bu segmentte araç almak isteyenler için ideal bir seçenek olma özelliği taşıyor. Hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayan Civic'te benzinli, LPG'li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor alternatifi bulunuyor.

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