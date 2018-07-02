Honda Civic Type-R 3'üncü rekorunu Silverstone'da kırdı

İSTANBUL (AA) - Honda, farklı Avrupa pistlerini kapsayan "Type-R Challenge 2018" rekor denemelerinde yeni bir başarıya daha imza attı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Type R, farklı Avrupa pistlerini kapsayan "Type R Challenge 2018" çerçevesinde rekorları birer birer altüst etmeye devam ediyor.

Daha önce Fransa’daki Magny-Cours ve Belçika'daki Spa-Francorchamps'de tur rekoru kıran Type-R, şimdi de 2 dakika 31,32 saniye ile efsanevi Silverstone GP pistinin önden çekişli seri üretim otomobil klasmanının tur rekorunu kırdı.

Type-R'ı üç İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonluğu bulunan ve halen Halfords Yuasa Racing adına 2018 İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonasında Honda Civic Type-R ile yarışan Matt Neal kullandı.

Silverstone GP, hızlı düzlükleri, hızlı virajları ve teknik bölümleriyle otomobilin performansını limitlerine kadar zorlayan 5,89 kilometre uzunluğunda zorlu bir pist olarak değerlendiriliyor.

Optimize edilen 2.0 litre VTEC TURBO motoruyla Civic Type R virajlardaki üstün yol tutuşu, yüksek viraj hızları, viraj çıkışında ivmelenme hızı ve düzlüklerdeki yüksek sürat stabilitesi ile etkileyici bir performans sergileyerek Neal'ın üstün pilotajıyla zafere ulaştı.



Yeni Honda Civic Type R, Honda’nın yüksek performanslı hatchback mirasını koruyor ve sınıfının en hızlı otomobili olarak öne çıkıyor.

Efsanevi "kırmızı H" logolu otomobillerin en yenisi, Honda tarihinin en kapsamlı ortak ürün geliştirme programı olan 10’uncu nesil Honda Civic ailesinin bir parçasını oluşturuyor ve gerek yolda, gerekse de pist kullanımlarında mümkün olan en iyi konfor ve performans seviyesini sunuyor.

Yeni nesil Civic, hafif ve son derece rijit bir karoser, düşük ağırlık merkezi, direksiyon kuvvetlerini azaltan ve daha yüksek viraj hızlarına imkan tanıyan çift aşamalı bir ön aks bağlantı sistemi gibi özelliklerle dikkati çekiyor.







