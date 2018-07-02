Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon bilim Foça
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Honda Civic Type-R 3'üncü rekorunu Silverstone'da kırdı

- Civic Type-R Fransa Magny-Cours, ve Belçika Spa-Francorchamps’ın ardından efsanevi Silverstone pistinde de 2 dakika 31,32 saniye ile önden çekişli otomobillere ait pist rekorunu kırdı

Honda Civic Type-R 3'üncü rekorunu Silverstone'da kırdı

İSTANBUL (AA) - Honda, farklı Avrupa pistlerini kapsayan "Type-R Challenge 2018" rekor denemelerinde yeni bir başarıya daha imza attı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Type R, farklı Avrupa pistlerini kapsayan "Type R Challenge 2018" çerçevesinde rekorları birer birer altüst etmeye devam ediyor.

Daha önce Fransa’daki Magny-Cours ve Belçika'daki Spa-Francorchamps'de tur rekoru kıran Type-R, şimdi de 2 dakika 31,32 saniye ile efsanevi Silverstone GP pistinin önden çekişli seri üretim otomobil klasmanının tur rekorunu kırdı.

Type-R'ı üç İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonluğu bulunan ve halen Halfords Yuasa Racing adına 2018 İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonasında Honda Civic Type-R ile yarışan Matt Neal kullandı.

Silverstone GP, hızlı düzlükleri, hızlı virajları ve teknik bölümleriyle otomobilin performansını limitlerine kadar zorlayan 5,89 kilometre uzunluğunda zorlu bir pist olarak değerlendiriliyor.

Optimize edilen 2.0 litre VTEC TURBO motoruyla Civic Type R virajlardaki üstün yol tutuşu, yüksek viraj hızları, viraj çıkışında ivmelenme hızı ve düzlüklerdeki yüksek sürat stabilitesi ile etkileyici bir performans sergileyerek Neal'ın üstün pilotajıyla zafere ulaştı.

Yeni Honda Civic Type R, Honda’nın yüksek performanslı hatchback mirasını koruyor ve sınıfının en hızlı otomobili olarak öne çıkıyor.

Efsanevi "kırmızı H" logolu otomobillerin en yenisi, Honda tarihinin en kapsamlı ortak ürün geliştirme programı olan 10’uncu nesil Honda Civic ailesinin bir parçasını oluşturuyor ve gerek yolda, gerekse de pist kullanımlarında mümkün olan en iyi konfor ve performans seviyesini sunuyor.

Yeni nesil Civic, hafif ve son derece rijit bir karoser, düşük ağırlık merkezi, direksiyon kuvvetlerini azaltan ve daha yüksek viraj hızlarına imkan tanıyan çift aşamalı bir ön aks bağlantı sistemi gibi özelliklerle dikkati çekiyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Honda CivicOtomotiv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5