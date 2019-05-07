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Honda Civic ve CR-V modellerinde kredi kampanyası sürecek

- Honda’nın Civic modelleri ve CR-V modeli için kredi kampanyası mayıs ayında da devam edecek

Honda Civic ve CR-V modellerinde kredi kampanyası sürecek
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İSTANBUL (AA)- Honda, Civic ve CR-V modelleri için mayıs ayında da özel faizli kredi kampanyasını devam ettirecek.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Honda Civic modelleri için 40 bin liraya kadar kredi kullanımına, CR-V modeli içinse 80 bin liraya kadar kredi kullanımına yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri ve donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V’ye mayıs ayı boyunca sahip olmak isteyenler için 80 bin liraya yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi kullanımı sağlanacak.

Honda’nın Civic modellerinde de mayıs ayına özel kredi fırsatları devam ediyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan’ın Elegance benzinli, ECO ve dizel versiyonlarında 25 bin liraya kadar kredi imkanı yüzde 0,95 faiz oranı ve 12 taksit seçeneği ile sunuluyor.

Kampanya dahilinde Executive modellerde ise aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 40 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca, Honda Civic Sedan modelinin Elegance benzinli versiyonu için mayıs ayı boyunca 119 bin 900 liralık başlangıç fiyatı da devam edecek.

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