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Honda "Elektrikli Vizyon" stratejisini genişletiyor

- Honda'nın Urban EV Concept'inden geliştirilen yeni şehir içi elektrikli aracının ismi "Honda-e" olarak belirlenirken, şirketin yeni nesil Jazz modeli ise hibrit olarak satışa sunulacak

Honda
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İSTANBUL (AA) - Honda, Avrupa pazarına yönelik "Elektrikli Vizyon" stratejisinin kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Urban EV Concept'inden geliştirilen yeni şehir içi elektrikli aracının ismi "Honda-e" olarak belirleyen şirket, yeni nesil Jazz modelini de hibrit olarak satışa sunacak.

Honda'nın açıklamasına göre, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden olan şirket, otomotiv dünyasının içinde bulunduğu elektriğe geçiş sürecinde de teknolojileriyle öncü olmaya devam ediyor. Honda'nın, "Elektrikli Vizyon" stratejisi kapsamında 2025'e kadar tüm modellerinin elektrikli olması planlanıyor.

Şirket, yeni elektrikli şehir otomobilinin ismini "Honda-e" olarak tanıtırken yeni nesil Jazz modelini ise gelişmiş i-MMD teknolojisine sahip hibrit güç ve aktarma organı ile satışa sunmaya hazırlanıyor. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda üretime hazır olan prototipi sergilenen Honda-e, Urban EV Concept'inden geliştirilen ilk model olarak tasarımı ve teknolojisiyle öne çıkıyor.

Avrupa genelinde 22 bin adedin üzerinde talep alan kompakt boyutlu elektrikli otomobil Honda-e, sportif arkadan çekişli formunun yanı sıra güç aktarma sistemleriyle de Honda'ya özgü sürüş dinamikleri sunuyor.

Honda'nın popüler küçük hatchback modeli olan Jazz'ın yeni neslinde kullanıma sunulacak olan i-MMD hibrit sistemi, yeni CR-V'nin hibrit versiyonunda da bulunuyor. Sürüş koşullarındaki yüksek verimlilik seviyesi ile Avrupa genelinde başarısını kanıtlayan i-MMD hibrit sistemi, Honda'nın 2025 yılı "Elektrikli Vizyon" stratejisi kapsamında Jazz modelinin yeni neslinde yer alacak. Yeni nesil Honda Jazz'ın uluslararası ilk gösterimi ise Tokyo Otomobil Fuarı'nda olacak.

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