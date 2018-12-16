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Honda ile Garanti Bankası iş birliği ile "anında motosiklet kredisi"

- Honda, Türkiye'de satışa çıktığı günden beri yoğun talep gören Forza 250 modeli için müşterilerine, Garanti Bankası iş birliği ile yeni bir kredi kampanyasını hayata geçirdi

Honda ile Garanti Bankası iş birliği ile
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İSTANBUL (AA) - Honda ile Garanti Bankası iş birliği kapsamında başlatılan "anında motosiklet kredisi" ile ayda 550 liradan başlayan taksitlerle Forza 250 sahibi olmak mümkün olacak.

Honda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de satışa çıktığı günden beri yoğun talep gören Forza 250 modeli için müşterilerine yeni bir kredi kampanyasını hayata geçirdi.

Türkiye'ye özel olarak geliştirilen 250 cc'lik motorlu Forza ve ürün gamına yeni katılan akıllı anahtar sistemi ile bağlantılı arka çantalı versiyon için Aralık ayı boyunca Garanti Bankası'nın anında kredi kampanyası ile aylık 550 liralık taksit imkanı sunuluyor.

Kampanya, Garanti Bankası iş birliği ile Hondaseverler için sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BankasıHonda
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