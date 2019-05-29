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Honda Motosiklet Türkiye'ye A.L.F.A Awards'dan ödül

- Honda Motosiklet Türkiye, A.L.F.A Awards ödül töreninde motosiklet kategorisinde öne çıkan ilk 3 markadan biri oldu

Honda Motosiklet Türkiye'ye A.L.F.A Awards'dan ödül
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İSTANBUL (AA) - Honda Motosiklet Türkiye, halk jürisinin oyları ile motosiklet kategorisinde ilk 3 markadan biri oldu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markalar, A.L.F.A Awards ödül töreninde belirlendi.

Honda Motosiklet Türkiye, halk jürisinin oyları ile "Motosiklet" kategorisinde ilk 3 markadan biri oldu.

Honda Motosiklet Türkiye, A.L.F.A Awards kapsamında 3 ana, 14 alt kriter doğrultusunda oluşturulan anket doğrultusunda bin 200 kişi tarafından oylanarak müşteri deneyimleri ve hizmet kalitesi ile motosiklet kategorisinde öne çıkarak müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markalar arasındaki yerini aldı.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markalar arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Müşterilerimizin deneyimleri ve geri bildirimleri bizim her zaman en önemli önceliğimiz oldu. Bu nedenle halk jürisinin oyları ile belirlenen markalar arasında ilk 3’te yer almaktan gurur duyduk." ifadelerini kullandı.


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