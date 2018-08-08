Hopi'den bayram öncesi

İSTANBUL (AA) - Hopi, Kurban Bayramı öncesi 9-20 Ağustos'ta geçerli olacak "Alışveriş Maratonu" kampanyası başlatıyor.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, kampanya, bayram öncesi perakende sektörüne hareketlilik getirecek ve bayram alışverişini avantaja dönüştürecek.

İlk kez yapılacak "Alışveriş Maratonu" kapsamında Boyner, Morhipo, Divarese, Que ve YKM markalarından 400 TL ve üzeri, Network, Beymen Club ve Wepublic markalarından 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Hopi'den "100 Paracık" kazanacak. Hopililer kazandıkları "Paracıkları" tüm markalarda yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerde istedikleri gibi harcayabilecek. 9-20 Ağustos döneminde geçerli olacak kampanya kapsamında hediye edilecek Paracık miktarı 5,5 milyonu bulacak.





- Paracıklar 6 kata kadar değerli





Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, "Alışveriş Maratonu" boyunca hediye edilecek Paracık miktarının 5,5 milyona ulaşmasını beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hopi, kullanıcılarının alım gücünü artırmaya devam ediyor. Bugüne kadar üyelerimize 252 milyon TL değerinde Paracık kazandırdık. Hopi'nin en büyük avantajlarından olan katlayarak harcama özelliği ile üyelerimiz Paracıklarını neredeyse yüzde 40 artı değerle harcadı. Alışveriş Maratonu da üyelerimize milyonlarca Paracık dağıtacağımız ve kazandıkları Paracıkları katlayarak 6 kata kadar değerle harcamalarını sağlayacağımız özel bir kampanya olacak. Sektöre sürdürülebilir bir fayda sağlamak için Alışveriş Maratonu'nun geleneksel hale getirilmesini planlıyoruz."