Hoşgörü şehrinde bayram bereketi yaşanacak

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle ilgi gören Mardin, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin gözdesi olacak.

Gündüz seyranlık gece gerdanlık olarak adlandırılan, tarihi dokusu ve yöresel yemekleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kentin, Kurban Bayramı tatilinde otellerde yüzde 90 dolulukla ziyaretçilerine hizmet vermesi bekleniyor.

Tarih boyunca Sümerler, Akadlar, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği yapan, dar sokaklarıyla, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan Mardin'e, Kurban Bayramı tatilinde yoğun bir ilgi bekleniyor.

Huzurun hakim olduğu bölgeye rotasını çevirerek Mardin'de konaklayan turistler, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi, Mor Yusuf Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Deyrulumur Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Dimet Manastırı, Zinciriye, Kasımiye ve Sıttı Radviyye Medreseleri gezerek, tarihe yolculuk yapacak.

Yapılan rezervasyonlarda otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ının dolması beklenirken tur operatörleri de kente gelecek misafirlere tarihi ve kültürel geziler için turlar düzenliyor.

- 47 otel hizmet veriyor

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda turizmde yıldızı parlayan Mardin'de 6 bin 500 yataklı 47 otelin bulunduğunu söyledi.

Geçen yıllarda bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı turizmin sekteye uğradığını anımsatan Güngör, referandumdan sonra bölgedeki sıkıntıların giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla bir hareketlilik olmaya başladığını kaydetti.

Son 3 ayda kentte 3 otelin daha hizmete girdiğini, yatırımcıların da bu noktada çalışmalarının bulunduğunu anlatan Güngör, eylül ayında turizm sezonunun açıldığını, Mardin'in bir turizm şehri olduğunu, kenti görmek isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu belirtti.

Bayram tatilinde rezervasyonların yoğunlaştığını aktaran Güngör, "Bu bayram tatilinde de umutluyuz. Bayram talilinin olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu 10 günlük tatil turizmcileri sevindirdi. Şuanda kıpırdanmaya başladı. Rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Bayramda doluluk oranlarımız yüzde 90'ları bulacaktır. Ondan sonra da turizm sezonu başlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Terörle değil turizmle anılmak istiyoruz"

Terör algısını kırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Terörle değil turizmle anılmak istiyoruz. Çünkü Mardin bir turizm ve kardeşlik şehridir. Bu algıyı kırdık Allah'a şükür. Bölgemiz güvenli sakin ve turizme açık bir bölge. Yapılan anketlerde her 10 kişiden biri Mardin'i görmek istiyor. Mardin popüler bir şehir. Mardin güzel şeylerle anılmaya başladı ve beklentilerimiz bu noktada yüksek."

Mardin'in turizmde hak ettiği yere gelmesi için herkesin elinden geleni yaptığını kaydeden Güngör, bu noktada özellikle Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, milletvekillerine ve Mardin'in turizmine katkıda bulunan Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Mardin'de tarihi konağı butik otele çevirerek işletmeye başlayan Mert Öztap ise çocukken başladıkları turizme devletin desteği ile katkı sunmak istediklerini söyledi.

Kentin turizmde gelişeceğini düşünerek yatırım yaptıklarını anlatan Öztap, "Devletimizin bölgeye çok iyi destekleri oldu. Devletimizin bölgeye desteği ile 500 yıllık eski Osmanlı döneminden kalma bir konağı turizme kazandırdık." dedi.

Geçen ay misafirler ağırlamaya başladıklarını kaydeden Öztap, "Kurban Bayramı tatili 10 gün olarak belirlenmesinin ardından rezervasyonlarımızı almaya başladık. Çok güzel bir ilgi var. Bayram tatili çok iyi geldi. Otellerdeki doluluk oranları güzel. Bayramda, otellerin dolu olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Turizm seyahat acentesi ve tur operatör şirket temsilcisi Fehmi Sincar ise geçmişte Mardin'in turizmde yakaladığı başarıyı tekrar yakalayacağına inandıklarını anlattı.

Daha huzurlu ve güzel günlere gidildiğini, bayram tatili gibi günlerin çok verimli geçtiğini kaydeden Sincar, şunları kaydetti:

"Buraya gelen misafirlerimiz buradan memnun olarak ayrılıyor. Tarihi yapısı ve hoş görüsüne bayılıyorlar. Günü birlik, 3 ve 5 günlük turlar düzenliyoruz. Bu turlarda tarihi ve turistik turlarımız oluyor. Rezervasyonlarla bayramda şimdiden kapasitemizin yüzde 40 doldu. Bayramı dolu geçireceğimize düşünüyoruz."

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan gelen Hakan Alparslan da bölgenin otantik yapısına hayran kaldığını belirtti.

Mardin'i çok beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini kaydeden Alparslan, "Buraya gelirken beklentimi çok çok karşıladı. Özellikle tarihi çok güzel. Gezdiğim yerlerde tarihine sahip çıkmış ender şehirlerden biri Mardin. Bölgede yaşanan sorunların artık geride kaldığına inanıyorum. Buraya gelirken de gezerken de hiçbir problem yaşamadım. Ülkemiz, insanımız çok güzel." ifadelerini kullandı.