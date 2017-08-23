Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ihracat
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı

İSTANBUL (AA) - Howden Grubu'nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Üst Yöneticiliğine (CEO) Atınç Yılmaz atandı.Şirketin açıklamasına göre, Yılmaz, 3 bin 800 çalışanla 39 ülkede faaliyet gösteren Hyperion Sigorta Grubu...

Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı

İSTANBUL (AA) - Howden Grubu'nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Üst Yöneticiliğine (CEO) Atınç Yılmaz atandı.

Şirketin açıklamasına göre, Yılmaz, 3 bin 800 çalışanla 39 ülkede faaliyet gösteren Hyperion Sigorta Grubu bünyesindeki Howden Grubunun bölge üst yöneticisi oldu.

Yılmaz, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen Howden Broking Group Global Yönetim Kuruluna ve aynı zamanda Howden'ın Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki operasyonlarının faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve denetlemek amacıyla kurulacak yeni bölgesel yönetim kuruluna katılacak.

Kariyerine 1989'da Anadolu Sigorta Acente Sorumlusu olarak başlayan Yılmaz, çeşitli şirketlerde yönetim pratisyeni, yardımcı broker, reasürans uzmanı olarak çalıştı.

Yılmaz, 1996 yılında geçtiği Marsh bünyesinde 13 yıl, Endonezya'da üst yönetici olarak 3 yıl ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde üst yönetici ve Orta Doğu İcra Kurulu Üyesi olarak 5 yılı aşkın bir süre görev yaptı.

Atınç Yılmaz, Howden'a katılmasıyla birlikte görevini Dubai merkezli sürdürecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atınç Yılmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5