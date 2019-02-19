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HP SSD serisi, online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışta

- 120, 250 ve 500 GB olmak üzere 3 farklı kapasitede üretilen HP model SSD'ler n11.com'da 176,90 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor

HP SSD serisi, online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışta
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İSTANBUL (AA) - Bilgisayar üreticisi HP’nin yeni serisi Katı Hal Sabit Sürücüleri (SSD), Türkiye'de online platformlar arasında ilk kez n11.com'da satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hard disklerin geliştirilmiş versiyonu olarak bilinen veri kayıt cihazları daha hızlı bir bilgisayar için tercih ediliyor.

İşletim sistemi SSD ile kurulu bilgisayarların açılış kapanış ve veri işleme süreleri daha kısa oluyor ve aynı zamanda daha sessiz çalışıyor.

HP’nin yeni serisi olan SSD'ler n11.com'da 120, 250 ve 500 GB olmak üzere 3 farklı kapasitede teknolojiseverlerin beğenisine sunuluyor. 555/515MB/s okuma ve yazma hızında geliştirilen HP SSD serisi, 176,90 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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HPN11.com
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