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Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor

- Çinli teknoloji şirketi Huawei, Shenzhen’deki yeni kampüsünün kapılarını basın mensuplarına açtı - Huawei'nin söz konusu merkezindeki üretim bandından 28,5 saniyede bir telefon çıkıyor

Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
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SHENZHEN (AA) - SEFA ŞENGÜL - Teknoloji devi Huawei, Çin'in Shenzhen kentindeki kampüsünde yer alan üretim tesisinde 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretiyor.

Huawei, Songshan Lake’deki yerleşkesinin kapılarını basın mensuplarına açtı.

AA muhabirinin firma yetkililerinden edindiği bilgilere göre, akıllı telefon üretiminin yapıldığı bantlarda gelişen teknolojiyle verimlik ve hızda önemli ölçüde artış oldu.

Çin'in Shenzhen kentindeki 8,2 kilometrekarelik kampüsünde yer alan üretim tesisinde Huawei, 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor.

Üretim tesislerinin yanı sıra malzeme laboratuvarlarında yapılan testlerde, cihaz ağırlıklarının azaltılması, paslanmaya karşı korunma, iletkenlik ve dayanıklılık testi gibi çalışmalar yürütülüyor.

Monaco'nun yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki yerleşke farklı departmanlara ev sahipliği yapıyor.

Henüz iki bölümü tamamlanan yerleşke 4 ana alandan oluşuyor. Dünya genelinde 18 binden fazla çalışanı olan Huawei'nin 2018 yılında açtığı söz konusu kampüste yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

- "Siber güvenlik alanında 240'tan fazla sertifikaya sahibiz"

Huawei Siber Güvenlik Birimi Müdürü Wang Jin, gezinin ardından yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanında 240’tan fazla sertifikaya sahip olduklarını ifade etti.

Siber güvenlikte önceliğin sistematik risklerin belirlenmesi ve mahremiyetin korunması olduğunu aktaran Wang, Huawei sistemlerinin olumsuzluklara karşı tam donanımla korunduğunu kaydetti.

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