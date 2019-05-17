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"Huawei 5G teknolojilerinde lider konumunda"

İSTANBUL (AA) - Huawei, 5G teknolojilerinin lideri konumunda olduğunu bildirdi.Şirketten yapılan açıklamada, Huawei olarak ABD ile çalışmaya hazır ve istekli oldukları kaydedildi.Huawei'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:"Ürün...

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İSTANBUL (AA) - Huawei, 5G teknolojilerinin lideri konumunda olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Huawei olarak ABD ile çalışmaya hazır ve istekli oldukları kaydedildi.

Huawei'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Ürün güvenliğini sağlamak için de etkili tedbirler almaktayız. Huawei'nin ABD'de iş yapmasını yasaklamak ABD'yi daha güvenli veya daha güçlü hale getirmeyecek, aksine, ABD'yi daha düşük standartlarda, ancak pahalı alternatiflerle sınırlandıracaktır.

Bahsi geçen kararlar, ABD'yi 5G'nin kuruluş aşamasındaki süreçte geride bırakacak ve sonunda ABD'li şirketlerin ve tüketicilerin çıkarlarına zarar vermeye başlayacaktır. Ek olarak, makul olmayan kısıtlamalar Huawei'nin haklarını ihlal edecek ve diğer ciddi yasal sorunları ortaya çıkaracaktır."

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