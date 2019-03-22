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Huawei Band 3 Pro akıllı bileklik n11.com'da satışta

- 7 saat kesintisiz GPS kullanımı ve 100mAh pil ömrü ile gelen ürün, n11.com’da siyah renk seçeneği ile 499 TL'den satışa sunuluyor

Huawei Band 3 Pro akıllı bileklik n11.com'da satışta
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, Huawei Band 3 Pro akıllı saati Huawei Türkiye garantisi ile satışa açtı.

n11.com açıklamasına göre, Çinli teknoloji devi Huawei’nin Band 3 Pro akıllı bileklik modeli n11.com’da satışa sunuluyor.

Ürün 0,95 inç büyüklüğünde 120x240 piksel çözünürlüklü AMOLED dokunmatik ekran özelliğiyle öne çıkıyor. Yüzerken atılan kulaç sayısını tanıma özelliğine sahip model 50 metreye kadar suya dayanıklı yapısı ile teknoseverlerin beğenisine sunuluyor.

Birçok spor aktivitesini otomatik olarak ayarlayabilen Huawei Band 3 Pro, Bluetooth 4.2 ile akıllı telefonlara bağlanarak nabız ölçümü ve uyku analizi yapabiliyor. 7 saat kesintisiz GPS kullanımı ve 100mAh pil ömrü ile gelen ürün, n11.com’da siyah renk seçeneği ile 499 TL’den satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Band 3 ProN11.com
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