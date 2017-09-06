Huawei Connect, teknolojiseverleri Çin'de buluşturdu

ŞANGHAY (AA) - Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin düzenlediği "Huawei Connect 2017" teknolojiseverlerin ve uzmanların katılımıyla Çin’in Şanghay şehrinde start aldı.

Bulut teknolojisi, big data (büyük veri) ve Nesnelerin İnterneti (iOT) gibi pek çok konunun ele alındığı etkinlikte, büyük verinin depolanması, nesnelerin ilerleyen teknoloji sayesinde akıllı hale gelmesi masaya yatırıldı.

Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, "Bulut ile Büyümek" ana temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, bulut teknolojisi gibi bilgi teknolojilerini kullanmayı zorunlu kılan, her şeyin akıllı hale geldiği bir dünya yaşanmaya başlandığını belirterek, Huawei'nin bulut teknolojisine stratejik yatırımlar yaptığını söyledi.

2025 yılı itibariyle çoğu kurumsal iş sürecinin dijital teknolojiyle köklü bir dönüşüme uğrayacağını ve tüm bilgi teknolojisi çözümlerinin bulut tabanlı olacağının altını çizen Ping, kurumsal uygulamaların yüzde 85'inden fazlasının da buluta taşınacağını ifade etti.

Bir süredir 200'den fazla iş ortağı ile birlikte çalıştıklarını belirten Ping, "Yakın gelecekte dünyada beş bulut hizmeti veren küresel şirket olacak. Huawei, uluslararası iş ortakları ile birlikte dünyadaki bu beş bulutu oluşturmak için çalışacak." diye konuştu.





- "Dünya genelinde bulut ittifakları kurmayı umuyoruz”





Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi Ping, bulut hizmetiyle müşteri verilerinden gelir elde etmekten ziyade, teknolojiden ve hizmetlerden gelir elde etmeyi, müşterilerinin teknolojiden yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını vurguladı.



Dünya nüfusunun yarısının Huawei'den ürün ya da hizmet aldığının altını çizen Ping, "Bulut, geleceğin teknolojisi ve biz bu teknolojileri inşa edebilmek için büyük yatırımlar yapıyoruz. Dünya genelinde bulut ittifakları kurmayı umuyoruz. Güvenlik, müşterilerimiz için en önemli konu. Bu zorluğun üstesinden gelmek için teknoloji süreçlerinin iyi anlatılması gerekir. Donanım, ağ, bilgisayar, uygulama ve veri güvenliği teknolojiye dahil edilmeli fakat güvenlik, tüm bu süreçlerin içinde olmak zorundadır. Huawei olarak Ar-Ge yatırımlarının yüzde 5'ini güvenlik alanına ayırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ping, global bir bulut oluşturmak için global bir servis ekibinin bulunması gerektiğini, büyük bir şirket olarak Huawei’nin, küresel işletmelerin ihtiyaçlarını anladıklarını ve pek çok coğrafyada ekiplere sahip olduklarını bildirdi.

Huawei olarak kamu kuruluşları ve özel şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak hibrit bir bulut oluşturduklarını bildiren Ping, farklı endüstrilerin farklı ihtiyaçları olduğunu, bu nedenle sektöre özgü çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Huawei'nin teknolojik bir ekosistem kurarken küresel dünyadaki yerini kullandığını kaydeden Ping, şirketin dünyanın çeşitli yerlerinde, 200'den fazla endüstri lideriyle iş birliği yaptığı 20 laboratuvarında çözümler üretmek için çalıştığını, ürettikleri çözümlerle hayata kolaylık sağlamanın yanı sıra şehirlerin gelir ve karlılığı artırdıklarını kaydetti.





- Huawei Connect 2017





Her yıl Şanghay'da gerçekleştirilen Huawei Connect'te, Huawei, dijital dönüşümü yönlendiren, ortaklaşa geliştirilmiş bilgi ve iletişim teknoljileri çözümlerini sergiledi. Şirket ayrıca kurumsal düzeyde Nesnelerin İnterneti (IoT) geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan "Platform + Bağlantı + Ekosistem" stratejisini paylaştı.

Etkinlikte şirketin geliştirdiği teknolojik ürünlerin sergilenmesinin yanı sıra akıllı havalimanları ve akıllı şehirler gibi gerçekleştirilen projelerden örnekler anlatıldı.

180'i aşkın ülkede faaliyet gösteren ve dünya genelinde 180 bin çalışana sahip olan Huawei'nin 15 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Türkiye'de de 400 kişilik bir Ar-Ge ekibi bulunan şirket, dünyanın en büyük 50 operatörünün 45'iyle ortak çalışarak eğitim, sağlık, ulaştırma ve finans gibi farklı alanlarda telekom operatörlerine, kurumsal işletmelere ve son kullanıcılara hizmet veriyor. Ren Zhengfei tarafından kurulan şirket, kendisine bağlı 6 ayda bir değişen dönüşümlü CEO'larla yönetiliyor.