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Huawei Deneyim Mağazası, ilk iki günde 4 milyon TL ciroyu aştı

- Huawei’nin 6 Nisan'da İstinyePark’ta hizmete giren Türkiye’deki ikinci Deneyim Mağazası'nda ilk iki günde 4 milyon TL’yi aşkın ciro elde edildi

Huawei Deneyim Mağazası, ilk iki günde 4 milyon TL ciroyu aştı
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İSTANBUL (AA) - Huawei’nin 6 Nisan'da açılan Türkiye’deki ikinci deneyim mağazası, ilk iki günde 4 milyon TL’nin üzerinde ciro elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin İstanbul İstinyePark’ta açılan Türkiye’deki ikinci deneyim mağazası yoğun ilgi görüyor. 6 Nisan'da açılan Huawei Deneyim Mağazası, ilk hafta sonunda 6 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu iki günlük süreçte deneyim mağazasında satılan tüm Huawei ürünlerinden 4 milyon TL’nin üzerinde ciroya ulaşıldı.

Huawei’nin en yeni ürünlerini birinci elden deneyimleme fırsatı yakalayan tüketiciler, bu ilgilerini uzun kuyruklar oluşturarak gösterdiler.

Huawe Deneyim Mağazası içerisinde bulunan deneyim alanları, kullanıcıların Huawei akıllı telefonlarının performanslarını kendi telefonları ile karşılaştırmalarına da olanak sağlıyor. Düşük ışık, geniş açı ve portre fotoğrafların çekilmesi için özel olarak tasarlanan alanlar, teknoloji meraklılarını mağaza içerisinde bir fotoğrafçılık yolculuğuna çıkarıyor.

İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası tüketicilere, markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, aksesuarlar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini keyifli ve konforlu bir ortamda rahatlıkla deneyimleme olanağı sunuyor. Tüketiciler mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatleri, bileklikleri, cep telefonu aksesuarlarını, bluetooth hoparlörleri ve daha birçok Huawei ürününü deneyimleyebiliyor. Deneyim mağazasının en yoğun ilgi gören ürünleri ise, Huawei'nin en yeni amiral gemisi, mobil fotoğrafçılık deneyimini kökten değiştiren P30 ve P30 Pro oldu.

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