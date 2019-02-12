Huawei Deneyim Mağazası'na iki günde 3 bin ziyaretçi

İSTANBUL (AA) - Huawei Deneyim Mağazası, iki günde 3 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin İzmir'deki Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde açılan Türkiye’deki ilk deneyim mağazası yoğun ilgi görüyor.

9 Şubat'ta halka açılan Huawei Deneyim Mağazası, ilk hafta sonunda 3 bin kişi tarafından ziyaret edildi. İki günde deneyim mağazasında satılan tüm Huawei ürünlerinden 1 milyon TL'nin üzerinde ciro elde edildi.

Mağazada tüketicilere markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, aksesuarlar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini keyifli ve konforlu bir ortamda rahatlıkla deneyimleme olanağı sunuluyor. Tüketiciler mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatleri, bileklikleri, cep telefonu aksesuarlarını, bluetooth hoparlörleri ve daha birçok Huawei ürününü deneyimleyebiliyorlar. Huawei'nin İzmir’deki ilk teknik servis merkezi de deneyim mağazası bünyesinde tüketicilere hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang şunları kaydetti:

"İzmir halkının teknolojiye çok meraklı olduğunu ve yenilikleri yakından takip etmeyi sevdiğini biliyorduk. Yaptığımız araştırmalar İzmir’de Huawei markasına ve ürünlerine ilginin çok yüksek olduğunu gösterdiği için ilk mağazamızı burada açmaya karar vermiştik. İzmirlilerin mağazamıza ilk iki günde gösterdiği yoğun ilgi, ne kadar doğru bir karar verdiğimizi ortaya koydu."





- Akıllı telefon satın alan kullanıcılara VIP Kart





Şubat ayı boyunca Huawei Deneyim Mağazasını ziyaret edecek Huawei akıllı telefon kullanıcıları ise ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz Huawei telefon çantası hediyesi gibi fırsatlardan yararlanabilecek.

Huawei Deneyim Mağazası'ndan akıllı telefon satın alan kullanıcılara ayrıca VIP Kart verilecek. 1 yıllık geçerlilik süresi olan VIP Kart sahibi kullanıcılar Huawei Deneyim Mağazası Teknik Servis bölümünde bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecek.

Bu hizmetlerin alınabileceği Huawei akıllı telefon modelleri ise Y5 2018, Y7 2018, Y6 2018, Mate 10 lite, Mate 20 lite, Mate 20 Pro, P20 lite, P20, P20 Pro, P Smart 2019 ve P Smart 2018 olarak belirtiliyor.