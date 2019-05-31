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Huawei Destek Merkezi her kanalda müşterinin yanında

- Müşteriler, Huawei Destek Merkezi'ne telefonun yanı sıra sosyal medya ve diğer dijital kanallardan da ulaşılabiliyor

Huawei Destek Merkezi her kanalda müşterinin yanında
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İSTANBUL (AA) - Huawei Destek Merkezi, resmi tatiller dahil haftanın yedi günü saat 9.00-18.00 saatlerinde, telefonla gelen taleplerin yanı sıra sosyal medya ve diğer dijital kanallardaki tüketici sorunları için de destek veriyor.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada Huawei hesapları üzerinden 7/24 ulaşılabilen destek merkezi, yüzlerce nitelikli ve çözüm odaklı çalışanı sayesinde müşteri memnuniyetini yüksek tutarak, Türkiye'nin en iyi hizmet veren şirketleri arasında yerini aldı.

Açıklamada, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu'nun, ŞikayetVar 2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü kazanmasında da çağrı merkezi çalışanlarının çok büyük payı olduğu vurgulandı.

2017 yılından beri her zaman en iyi ilk üç şirket arasında olan Huawei, 400 bin kullanıcının oyları ile bu yıl da başarısını sürdürdü.

Müşteriler, Huawei Destek Merkezi’ne 444 79 88 numaralı Huawei Destek Hattı'ndan veya "consumer.huawei.com/tr/contact-us" adresinden form gönderilerek ulaşılabileceği gibi Huawei telefonlarda ön yüklü HiCare uygulaması içerisinden canlı destek alınabilir, destek hattı numarası aranabiliyor ve telefona dair ipuçları, servis merkezi adresleri ve bireysel sorun çözüm araçlarına ulaşılabiliyor.

Bunun yanında "consumer.huawei.com/tr/support" adresinden de bilgisayar üzerinden online canlı destek alabilmek mümkün oluyor.

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Huawei Destek Merkezi
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