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Huawei, IF Design 2019’da iki ödül birden kazandı

- Akıllı iş birliğine dayalı bir video konferans uç noktası olarak tasarlanan CloudLink Board, IF Design 2019’da, "Tasarım Oscarı" olarak bilinen iF Tasarım Ödülü'nü kazandı

Huawei, IF Design 2019’da iki ödül birden kazandı
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İSTANBUL (AA) - Huawei CloudLink Board, IF Design 2019’da, hafif, zarif, minimalist görünümlü, hepsi bir arada tasarımı sayesinde iki ödül birden kazandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, akıllı iş birliğine dayalı bir video konferans uç noktası olarak tasarlanan CloudLink Board, IF Design 2019’da, "Tasarım Oscarı" olarak bilinen iF Tasarım Ödülü'nü kazandı.

CloudLink Board, video konferans, etkileşimli iş birliği, kablosuz projeksiyon ve diğer fonksiyonları bir araya getiriyor. Ses kontrolü, akıllı yayın, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri sayesinde CloudLink Board, çalışanlarına akıllı ve iş birlikçi yepyeni bir toplantı deneyimi sunuyor. CloudLink Board, video konferansı akıllı bir çağa uygun hale getiriyor.

Zahmetsiz kullanıcı deneyimi ile doğal ve verimli etkileşimleri vurgulayan minimalist bir tasarıma sahip olan CloudLink Board, kullanıcı dostu görünümüyle modern ofis ortamlarında kolayca kendine yer buluyor.

Kurumsal iletişim alanında yaklaşık 30 yıllık deneyim sahibi olan Huawei, gelecekteki dijitalleşme ve akıllılaştırma konusundaki yenilikleri araştırmaya devam ediyor.

Huawei, uygulamaların ışığında, işletmelerin dijital ofis alanı, akıllı çalışma modu ve sanayileşme üretimini mümkün kılmalarına yardımcı olmak için yeni nesil CloudLink kurumsal iletişim çözümlerini sunuyor.



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Huawei EnterpriseIF Design 2019
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