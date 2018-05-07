İSTANBUL (AA) - Huawei P20 Pro, n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilke imza atarak arka tarafında taşıdığı üç kamerasıyla gündeme gelen Huawei P20 Pro, n11.com'da 4 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

4000 mAh batarya taşıyan, Android 8.1 Oreo ile açılan P20 Pro, arkasında 40 MP (1.8 diyafram) + 20 MP (1.6 diyafram) + 8 MP (2.4 diyafram) kamera sistemi barındırıyor. Cihazın önünde ise 24 MP kamera bulunuyor. Üç ayrı kamerasıyla lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama olmak üzere 4 farklı otofokusa imkan sağlayan P20 Pro, Kirin 970 ile diğer telefonlardan daha başarılı kareler ortaya çıkarıyor.