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Huawei P30 Pro, MWC 2019 Şanghay Zirvesi'nden ödül aldı

- Huawei P30 Pro, benzer zamanda veya yakın zamanda piyasaya sürülen diğer amiral gemisi akıllı telefon modellerinden üstün bulunarak Asya Mobil Ödülleri'nde "En İyi Akıllı Telefon 2019 Ödülü"nü kazandı

Huawei P30 Pro, MWC 2019 Şanghay Zirvesi'nden ödül aldı
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İSTANBUL (AA) - Huawei P30 Pro, MWC 2019 Şanghay Zirvesi'nden büyük ödülle döndü.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, MWC 2019 Şanghay Zirvesi'nde Huawei P30 Pro, benzer zamanda veya yakın zamanda piyasaya sürülen diğer amiral gemisi akıllı telefon modellerinden üstün bulunarak Asya Mobil Ödülleri'nde "En İyi Akıllı Telefon 2019 Ödülü"nü kazandı.

Huawei P30 Pro, 40 yılı aşkın süredir var olan dijital fotoğrafçılığın temel kurallarını Leica dörtlü kamera sistemi ve birden fazla devrimci teknolojik atılım ile yeniden yazarak olağanüstü bir amiral gemisi modeli haline getirdi.

Üstün fotoğrafçılık yetenekleriyle herkese "#BaktığındanFazlasınıGör" diyen Huawei P30 Pro, Leica dörtlü kamera sistemi, 50x yakınlaştırma sunan SuperZoom özelliği, yüzde 40 daha fazla ışık hapseden SuperSpectrum sensörü ve mükemmel gece fotoğrafçılığı performansıyla kullanıcılara gözle göremeyecekleri detayları dahi gösterebileceğine dikkati çekiyor.

P30 serisinin satış hacmi, lansmandan sadece 85 gün sonra 10 milyon adede ulaştı. Bu sayıya ulaşma süresi P20 serisininkinden 62 gün daha az. Böylece Huawei, amiral gemisi cihazlarının satış hacmi rekorunu kırdı.

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