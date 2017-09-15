Huawei Türkiye'den eğitime destek

ANKARA (AA) - Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo, Türkiye ve Çin arasındaki eğitim projelerini her zaman desteklediklerini belirterek, "Bilgi teknolojileri ve eğitim sektöründe önde gelen bir firma olarak, 2008'de kurduğumuz Huawei Akademi ile binlerce kişiye eğitim verdik." dedi.

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konfiçyus Enstitüsünün birlikte düzenlediği "Elele Geleceğe" isimli yaz kampının kapanış töreni BTK'da gerçekleştirildi.

Jianguo, Ankara Çocuk Evleri'nden katılım sağlanan etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitime verdikleri önemi ve bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çocukların söz konusu kampta Çince, Çin folkloru ve dövüş sanatları gibi alanlarda eğitim aldığına dikkati çeken Zeng Jianguo, "Öğrenciler Çin kültürünü öğrenmek için çok istekliydiler ve kampı en verimli şekilde değerlendirdiler." diye konuştu.

Jianguo, şirket olarak Çin Büyükelçiliği tarafından daha önce başlatılan eğitim projelerine de destek verdiklerini belirterek, "Bilgi teknolojileri ve eğitim sektöründe önde gelen bir firma olarak, 2008'de kurduğumuz Huawei Akademi ile binlerce kişiye eğitim verdik. Öte yandan, Geleceğin Tohumları 2017 programı kapsamında da seçilen öğrenciler, Çin'de teknoloji eğitimi alacak." ifadelerini kullandı.

- "Farklı kültürler birbirini tanımalı"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven, çocukların farklı kültürleri tanımasının ve o kültürün değerlerine aşina olmasının önemine değindi.

BTK Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, yapılan kamp ile kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir pilot uygulama oluştuğunu ifade ederek, "Bu gibi etkinliklerle dünya barışına katkı sağlayacak bir kanalın açılmasını arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Zhu Zihao da etkinliğin Çin kültürü ve Çincenin öğrenilmesinde önemli yer tuttuğuna işaret etti.

Kapanış töreninde kampa katılan çocuklar da gösteri düzenledi.